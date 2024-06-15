Первое правило, которое нужно запомнить – никогда не хватайте клеща голыми руками. Вытаскивать его нужно очень осторожно, ведь если внутри тела останется его головка, это может привести к воспалению места укуса.

Интересно Чем обрызгивать помидоры, чтобы не почернели: элементарные действия, которые спасут урожай

Что нужно для того, чтобы извлечь клеща

Перед тем, как браться за извлечение клеща, нужно позаботиться о нескольких вещах:

мыло или влажные салфетки, чтобы обработать руки перед процедурой и после нее;

полиэтиленовый пакет или резиновые перчатки, чтобы защитить кожу рук от инфекции;

водка, спирт или любой другой антисептик, перекись водорода, раствор йода, чтобы обеззаразить место укуса после извлечения клеща.

банка с крышкой – чтобы принести насекомое для исследования в лабораторию.

Извлечь клеща можно несколькими различными способами, и вы можете выбрать тот, который вам больше нравится.



Клеща нужно извлекать осторожно / Фото Pexels

Пинцет

Для этого вам понадобится пинцет с тонкими кончиками, чтобы не раздавить им насекомое. Вам нужно зажать его крепко, но аккуратно, чтобы захватить его у основания кожи. Не крутите пинцетом, ведь так можно оставить головку в теле, не стоит использовать и грубую силу.

Лучше всего – просто медленно тянуть вверх.

Как извлечь клеща нитью

Вам понадобится нить, на которой нужно завязать узел как можно ближе к коже, обхватив им клеща. Скрутите нить, а после этого легко и медленно потяните ее вверх, слегка расшатывая в разные стороны.

Скручивать насекомое нельзя, ведь тогда существует вероятность оторвать тело, оставив в голову в коже.

Можно ли вытягивать клещей маслом

Несмотря на то, что многие слышали о "лайфхаке" с маслом – вроде бы если помазать им место, где укусил клещ, он отпадет самостоятельно – на самом деле этот способ совсем недейственный. Более того, делать так точно не стоит.

Клещи дышат задней частью тела, и если он окажется в масле, он не вылезет, а прости задохнется, оставшись в теле. Также паразит может испугаться и впрыснуть в тело человека вредные вещества, которые есть в его пищеварительной системе.