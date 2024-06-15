Перше правило, яке потрібно запам'ятати – ніколи не хапайте кліща голими руками. Витягати його потрібно дуже обережно, адже якщо всередині тіла залишиться його голівка, це може призвести до запалення місця укусу.

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Що потрібно для того, аби витягти кліща

Перед тим, як братися до витягання кліща, потрібно подбати про кілька речей:

мило чи вологі серветки, щоб обробити руки перед процедурою і після неї;

поліетиленовий пакет чи гумові рукавички, щоб захистити шкіру рук від інфекції;

горілка, спирт чи будь-який інший антисептик, перекис водню, розчин йоду, аби знезаразити місце укусу після витягання кліща.

банка з кришкою – щоб принести комаху для дослідження до лабораторії.

Витягти кліща можна кількома різними способами, і ви можете обрати той, який вам більше до вподоби.



Кліща потрібно витягати обережно / Фото Pexels

Пінцет

Для цього вам знадобиться пінцет із тонкими кінчиками, аби не роздавити ним комаху. Вам потрібно затиснути її міцно, але акуратно, аби захопити її біля основи шкіри. Не крутіть пінцетом, адже так можна залишити голівку у тілі, не варто використовувати й грубу силу.

Найкраще – просто повільно тягнути вгору.

Як витягти кліща ниткою

Вам знадобиться нитка, на якій потрібно зав'язати вузол якомога ближче до шкіри, обхопивши ним кліща. Скрутіть нитку, а після цього легко та повільно потягніть її вгору, злегка розхитуючи в різні боки.

Скручувати комаху не можна, адже тоді існує ймовірність відірвати тіло, залишивши в голову в шкірі.

Чи можна витягувати кліщів олією

Попри те, що чимало людей чули про "лайфхак" з олією – начебто якщо помастити нею місце, де вкусив кліщ, він відпаде самостійно – насправді цей спосіб зовсім недієвий. Ба більше, робити так точно не варто.

Кліщі дихають задньою частиною тіла, і якщо він опиниться в олії, він не вилізе, а прости задихнеться, залишившись у тілі. Також паразити може злякатися та вприснути в тіло людини шкідливі речовини, які є в його травній системі.