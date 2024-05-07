От навязчивого аромата можно избавиться благодаря народным методам. Вам не придется использовать никакую химию, а холодильник перестанет вонять.

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Опытные хозяйки говорят, что можно воспользоваться кухонными продуктами и аптечными средствами, которые прекрасно поглощают неприятные запахи. Если поставить их на полочку холодильника, то можно забыть о проблеме.

А еще обратите внимание на то, что народные методы – это безопасная альтернатива химическим средствам, поскольку не совсем целесообразно их использовать в местах, где хранится пища.

Уксус и сода

Разведите в литре воды 1 – 2 столовые ложки уксуса. Протрите этим раствором полки и стенки холодильника. Для того, чтобы результат был еще эффективнее, поставьте внутри тарелку с содой, которая будет поглощать неприятные запахи. Менять ее надо раз в месяц.

Лимон

Выжмите сок лимона и нанесите несколько капель на кухонную губку. Ею протрите холодильник изнутри, чтобы избавиться от плохого запаха. А еще кусочки лимона можно разместить на полке. Менять свежие частички лимона стоит каждые 2 дня.



Народные методы, которые избавят холодильник от плохого запаха / Фото Pexels

Нашатырный спирт

Если запах очень резкий и интенсивный, попробуйте воспользоваться нашатырным спиртом. Смочите в нашатыре ватный диск и протрите им полки и ящики в холодильнике. После этого холодильник надо проветрить, чтобы избежать едкого запаха спирта.

Активированный уголь

20 – 30 таблеток активированного угля надо раздавить и превратить в порошок. Тогда пересыпьте в тарелку и поставьте в холодильник. Активированный уголь известен тем, что хорошо впитывает лишние запахи.

Также стоит знать, что плохие запахи забирает ржаной хлеб, рис, картофель, лук, яблоки, кофе и специи. Просто поставьте один из этих продуктов в холодильник.