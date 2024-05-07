Нав’язливого аромату можна позбутися завдяки народним методам. Вам не доведеться використовувати ніяку хімію, а холодильник перестане смердіти.

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Досвідчені господині кажуть, що можна скористатися кухонними продуктами та аптечними засобами, які чудово поглинають неприємні запахи. Якщо поставити їх на поличку холодильника, то можна забути про проблему.

А ще зверніть увагу на те, що народні методи – це безпечна альтернатива хімічним засобам, оскільки не зовсім доцільно їх використовувати у місцях, де зберігається їжа.

Оцет і сода

Розведіть в літрі води 1 – 2 столові ложки оцту. Протріть цим розчином полиці та стінки холодильника. Для того, щоб результат був ще ефективнішим, поставте всередині тарілку з содою, яка поглинатиме неприємні запахи. Змінювати її треба раз на місяць.

Лимон

Вичавіть сік лимона та нанесіть кілька крапель на кухонну губку. Нею протріть холодильник зсередини, щоб позбутися поганого запаху. А ще шматочки лимона можна розмістити на полиці. Змінювати свіжі частинки лимона варто кожних 2 дні.



Народні методи, які позбавлять холодильник поганого запаху / Фото Pexels

Нашатирний спирт

Якщо запах дуже різкий та інтенсивний, спробуйте скористатися нашатирним спиртом. Змочіть в нашатирі ватний диск та протріть ним полиці та ящики в холодильнику. Після цього холодильник треба провітрити, щоб уникнути їдкого запаху спирту.

Активоване вугілля

20 – 30 таблеток активованого вугілля треба розчавити та перетворити на порошок. Тоді пересипте в тарілку та поставте в холодильник. Активоване вугілля відоме тим, що добре вбирає зайві запахи.

Також варто знати, що погані запахи забирає житній хліб, рис, картопля, цибуля, яблука, кава та спеції. Просто поставте один з цих продуктів у холодильник.