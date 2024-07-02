Как избавиться от проволочника на огороде: они уничтожают картофель больше, чем колорадский жук

Проволочник приносит вред еще больший, чем колорадский жук, поскольку портит картофель. Если от него не избавиться, то проволочник может испортить все овощи на огороде.

Отличить проволочника можно по внешнему виду. Это личинка жука-щелкуна, которая имеет жесткое как проволока тело и лоснящуюся поверхность. Обнаружить его гораздо сложнее, потому что питается он картофелем под землей, а не на поверхности, как колорадский жук. Вредитель портит не только клубни, но и всходы, корни и даже стебли растений.

Читайте также Кротов на участке больше не будет: как избавиться от вредителей гуманными методами

Как уничтожить проволочника

В междурядьях картофеля, фасоли и гороха высевайте сидераты, которые отпугивают проволочника. Это может быть горчица, люпин или бархатцы.

Также можно раскислить почву с помощью извести. Она улучшит структуру почвы и уничтожит большое количество личинок. Раз в 4 года можно вносить золу, мел или доломитовую муку.



Проволочник сильно уничтожает картофель / Фото Pexels

Лучшим средством считается настой чистотела, которым поливают почву на участке. Если посыпать междурядья древесной золой, то личинки жука-щелкуна сгинут.

Полезным для растения и эффективным против проволочника считается внесение в почву азотных удобрений, которые содержат аммоний, или можно осуществлять полив аммиачной водой. Средство уничтожит проволочника и подпитает корнеплоды азотом.

Эффективной считается яичная скорлупа, которую рассыпают по всему участку. А еще поверхность огорода можно обработать поваренной солью, но такой метод можно применять раз в 7 лет. Можете попробовать еще полить огород настоем из крапивы, чистотела и одуванчика.