Суперфудами обычно называют пищу, насыщенную витаминами, минералами и антиоксидантами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И некоторые из таких продуктов могут приносить не только пользу вашему телу, но и положительно влиять на настроение.

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Греческий йогурт

Молочные продукты очень часто ассоциируются с укреплением костей, но также они полезны и для нашего мозга. Молоко содержит немало питательных веществ, которые могут его стимулировать – в том числе кальций, витамин D, цинк, витамины группы В и белок.

И если вы не пьете молоко, можете попробовать греческий йогурт, ведь он наполнен активными культурами, способствующими здоровому микробиому, что тесно связан с регуляцией настроения.

Лосось

Жирная рыба, например лосось, известна своей пользой для мозга.

Лосось является прекрасным источником омега-3 жирных кислот, особенно EPA и DHA, которые имеют решающее значение для здоровья мозга и регуляции настроения,

– сообщает диетолог Патриция Беннан.

А богатый белком лосось также может стать отличным выбором для основного блюда. Его можно готовить многими различными способами – коптить, запекать, жарить и тому подобное.



Лосось очень полезен для улучшения настроения / Фото Pexels

Фисташки

Грецкие орехи и миндаль также известны своей пользой, но фисташки могут предложить немало преимуществ. Прежде всего, они являются невероятным источником растительного белка и клетчатки, а это помогает стабилизировать уровень сахара в крови и избежать падений уровня энергии.

Во-вторых, они играют решающую роль в выработке серотонина и других нейромедиаторов, способствующих хорошему настроению.

Яйца

Так, обычные яйца на завтрак могут обеспечить вам улучшенное настроение на целый день. Яичные белки действительно содержат немало белка, а в желтке вы найдете витамин D и лютеин, что могут улучшать настроение.

Семена тыквы

Тыква – это очень полезный овощ, и лучшая часть о нем – вы можете использовать каждую его частицу, включая семена. Тыквенные семечки богаты магнием, который уменьшает тревожность, и цинком, что влияет на здоровое хорошее настроение.

Кроме того, в семенах содержатся здоровые жиры и пребиотики, и все это важно для стабильности настроения.

Овсянка

Есть причина, по которой овсяная каша считается классическим блюдом на завтрак: это позволяет вам начать день со сложных углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Сложные углеводы обеспечивают постоянную энергию и топливо для мозга.

Кроме того, овсянка содержит и магний и витамины группы В, что могут уменьшать тревожность и стресс.