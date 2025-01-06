Суперфудами зазвичай називають їжу, що насичена вітамінами, мінералами та антиоксидантами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І деякі з таких продуктів можуть приносити не тільки користь вашому тілу, але й позитивно впливати на настрій.

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Грецький йогурт

Молочні продукти дуже часто асоціюються зі зміцненням кісток, але також вони корисні й для нашого мозку. Молоко містить чимало поживних речовин, які можуть його стимулювати – зокрема й кальцій, вітамін D, цинк, вітаміни групи В та білок.

І якщо ви не п'єте молоко, можете спробувати грецький йогурт, адже він наповнений активними культурами, що сприяють здоровому мікробіому, що тісно пов'язаний з регуляцією настрою.

Лосось

Жирна риба, як-от лосось, відома своєю користю для мозку.

Лосось є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, особливо EPA та DHA, які мають вирішальне значення для здоров’я мозку та регуляції настрою,

– повідомляє дієтологиня Патриція Беннан.

А багатий на білок лосось також може стати чудовим вибором для основної страви. Його також можна готувати у чимало різних способів – коптити, запікати, смажити тощо.



Лосось дуже корисний для покращення настрою / Фото Pexels

Фісташки

Волоські горіхи та мигдаль також відомі своєю користю, але фісташки можуть запропонувати чимало переваг. Перш за все, вони є неймовірним джерелом рослинного білка та клітковини, а це допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та уникнути падінь рівня енергії.

По-друге, вони відіграють вирішальну роль у виробленні серотоніну та інших нейромедіаторів, що сприяють хорошому настрою.

Яйця

Так, звичайні яйця на сніданок можуть забезпечити вам покращений настрій на цілий день. Яєчні білки справді містять чимало білка, а у жовтку ви знайдете вітамін D та лютеїн, що можуть покращувати настрій.

Насіння гарбуза

Гарбуз – це надзвичайно корисний овоч, і найкраща частина про нього – ви можете використати кожну його частинку, включно із насінням. Гарбузове насіння багате на магній, який зменшує тривожність, і на цинк, що впливає на здоровий хороший настрій.

Окрім того, у насінні містяться здорові жири та пребіотики, і все це важливо для стабільності настрою.

Вівсянка

Є причина, через яку вівсяна каша вважається класичною стравою на сніданок: це дозволяє вам почати день зі складних вуглеводів, клітковини, вітамінів та мінералів. Складні вуглеводи забезпечують постійну енергію та паливо для мозку.

Окрім того, вівсянка містить і магній та вітаміни групи В, що можуть зменшувати тривожність та стрес.