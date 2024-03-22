Независимо от того, или вы добавляете в чай лед, или вы пьете его горячим, он все равно принесет вам достаточно много пользы. Но некоторые сорта чая являются наиболее питательными для организма, и их следует пить чуть ли не ежедневно. О них рассказала диетолог Кристина Манян.

Интересно Эти 7 продуктов вредны для людей с высоким холестерином

Черный чай

Вы будете удивлены, и один из самых распространенных чаев также является чрезвычайно полезным для вас. Но кроме заряда кофеина, этот напиток может дать вам еще немало других преимуществ. В частности, он содержит достаточно много фитонутриентов, особенно теафлавина. А вот полифенольные соединения в вашем чае помогут вам поддерживать здоровье сердца и могут положительно влиять на артериальное давление и уровень холестерина.

Вы будете удивлены, и черный чай может также способствовать улучшению вашего иммунитета и здоровья кишечника, а также помогать работе мозга и обмена веществ.

Имбирный чай с куркумой

Травяной чай с имбирем и куркумой в последнее время набирает популярность, и это точно происходит не зря.

Куркумин в куркуме обладает противовоспалительным действием , а гингеролы, содержащиеся в имбире, облегчают боль и улучшают пищеварение. Эта чайная смесь без кофеина – это успокаивающий способ начать или завершить свой день и просто прекрасно сочетается с ноткой меда,

– поделилась эксперт.

Зеленый чай

Этот вид чая подвергается минимальному окислению, и обычно его листья не так сильно дробят, по сравнению с черным чаем. Кроме того, этот сорт содержит меньше кофеина, чем черный – примерно 30 миллиграммов на чашку.

Учитывайте и то, что землистый, цветочный вкус зеленого чая будет прекрасно сочетаться с любыми другими продуктами и блюдами.

Лимонный чай

Любой напиток на основе лимона будет идеальным для ежедневного употребления, ведь в лимоне содержится витамин С, который поможет вашему организму бороться с воспалением и укреплять иммунитет. На самом деле любой чай с добавлением цитрусовых будет иметь похожий эффект, поэтому вы можете добавлять к напитку также сок или цедру апельсина и тому подобное.

Мятный чай

Существует несколько видов мятного чая, и они в основном имеют одинаковые преимущества. Они могут улучшить ваши когнитивные функции – память, концентрацию и внимание. К тому же эти чаи не содержат кофеина и помогут вам облегчить вздутие живота и избавиться от некоторых других проблем с пищеварением.

Будет полезным мятный чай и во время кашля или насморка.