Незалежно від того, чи ви додаєте у чай лід, чи ви п'єте його гарячим, він однаково принесе вам досить багато користі. Та деякі сорти чаю є найбільш поживними для організму, і їх варто пити чи не щодня. Про них розповіла дієтологиня Крістіна Манян.

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Чорний чай

Ви будете здивовані, та один із найбільш поширених чаїв також є надзвичайно корисним для вас. Та окрім заряду кофеїну, цей напій може дати вам ще чимало інших переваг. Зокрема, він містить досить багато фітонутрієнтів, особливо теафлавіну. А ось поліфенольні сполуки у вашому чаї допоможуть вам підтримувати здоров'я серця та можуть позитивно впливати на артеріальний тиск та рівень холестерину.

Ви будете здивовані, та чорний чай може також сприяти покращенню вашого імунітету та здоров'я кишківника, а також допомагати роботі мозку та обміну речовин.

Імбирний чай з куркумою

Трав'яний чай з імбиром і куркумою останнім часом набирає популярності, і це точно відбувається недарма.

Куркумін у куркумі має протизапальну дію , а гінгероли, що містяться в імбирі, полегшують біль і покращують травлення. Ця чайна суміш без кофеїну – це заспокійливий спосіб розпочати або завершити свій день і просто чудово смакує з ноткою меду,

– поділилася експертка.

Зелений чай

Цей вид чаю піддається мінімальному окисненню, і зазвичай його листя не так сильно дрібнять, порівняно із чорним чаєм. Окрім того, цей сорт містить менше кофеїну, ніж чорний – приблизно 30 міліграмів на чашку.

Зважайте і на те, що землистий, квітковий смак зеленого чаю буде чудово поєднуватися із будь-якими іншими продуктами та стравами.

Лимонний чай

Будь-який напій на основі лимона буде ідеальним для щоденного вживання, адже у лимоні міститься вітамін С, який допоможе вашому організму боротися із запаленням та зміцнювати імунітет. Насправді будь-який чай з додаванням цитрусових буде мати схожий ефект, тож ви можете додавати до напою також сік чи цедру апельсина тощо.

М'ятний чай

Існує кілька видів м'ятного чаю, та вони здебільшого мають однакові переваги. Вони можуть покращити ваші когнітивні функції – пам'ять, концентрацію та увагу. До того ж ці чаї не містять кофеїну та допоможуть вам полегшити здуття живота та позбутися деяких інших проблем із травленням.

Буде корисним м'ятний чай і під час кашлю чи нежитю.