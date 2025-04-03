Прекрасно растут в тени: посадите под деревьями эти кусты и цветы
- В тени можно сажать много растений, включая цветы-многолетники, такие как примулу, фиалки, анемоны, и овощи, такие как цветная капуста, горох, и фасоль.
- Некоторые ягодные кустарники, такие как красная смородина, калина, и черноплодная рябина, также хорошо растут в тени.
Очень часто затененные участки сада и огорода остаются практически пустыми – ведь не очень многие растения могут перенести длительное отсутствие солнца. Впрочем, стоит подобрать удачные культуры –и вы не потеряете ни одного метра земли.
Апрель – это месяц, когда начинаются активные работы в саду и на огороде, и нужно уже решить, чем засеять участок и что посадить в его частях, которые прячутся в тени, сообщает 24 Канал. К счастью, есть несколько растений, которые процветают даже при небольшом количестве солнца.
Интересно Посадите эти растения в начале апреля: они растут очень быстро
Какие растения можно сажать в тени?
Первое, что важно понять – это то, какой именно тип тени есть в вашем саду, дворе или на огороде. Ведь обычно под этим понятием понимают совершенно разные вещи. Также учитывайте регион – тень на юге и на севере – это совершенно разные климатические условия для культур.
На юге в тени можно сажать практически все, а вот на севере, к сожалению, придется обойтись зеленью и салатами.
- Рассеянная тень. Такую тень образует в частности листья яблони, сливы или вишни. В такой тени можно сажать практически любое растение.
- Густая тень. Такую могут образовать стены высокого дома или сосны. Если такая тень длится меньшую часть дня, тогда можно высаживать практически все, кроме особенно солнцелюбивых культур – например тыкв и арбузов. И растения будут расти медленнее – впрочем, на урожайность это не повлияет.
- Густая тень, что длится практически весь день. Она вредна не только отсутствием солнца, но и тем, что земля на таком участке почти не высыхает. Лучше выращивать там только определенные виды цветов-многолетников: примулу, фиалки, анемоны, медуницы, гортензии, барвинок, ландыши, незабудки, различные виды папоротника, бузульник и морозник.
На самом деле есть немало растений, что можно сажать в рассеянной и густой тени. Тенелюбивыми, например, есть гортензии и рододендроны, а также несколько видов хвойных растений. Из луковичных можно высадить в тени подснежники, крокусы, белоцветы и нарциссы.
В тени можно посадить много цветов и овощей / Фото Pexels
Какие овощи можно посадить в тени?
Большинство огородных культур нормально относятся к наличию тени – а вот прямые солнечные лучи могут обжечь листья и плоды. Поэтому под деревьями можно сажать практически все виды зелени и даже некоторые овощи:
- цветная капуста;
- горох;
- фасоль;
- ревень;
- лук-слизун, шнитт-лук шнитт-лук;
- чеснок, кинза, мята и щавель;
- мелисса, любисток, душица душица;
- сельдерей, пастернак, горчица.
Кстати, некоторые растения, которые вы вы посадите возле стволов деревьев, могут также отпугивать тлю – поэтому вы получите от них двойную пользу.
Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.
Какие ягоды и плодовые кустарники сажать в тени?
Тень прекрасно переносят также некоторые ягодные кустарники, хотя многие из них и можно назвать светолюбивыми. В тени смело высаживайте красную смородину, калину, черноплодную рябину, жимолость, кизил, малину, бузину, землянику, ежевику, крыжовник, чернику.