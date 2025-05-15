Эти 5 многолетников растут даже в самой сухой жаре: пора посадить их во дворе

Обустройство клумбы, которая не будет сохнуть даже в засушливом климате, может потребовать немало усилий. Но главное в этом деле – правильно подобрать растения.

Лето – это жаркая и часто еще и засушливая пора. И далеко не у всех дачников есть возможность поливать цветы ежедневно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. А это значит, что для клумб нужно выбирать особенно засухоустойчивые растения.

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Лаванда

Благодаря успокаивающему аромату и приятному цвету, а также способности привлекать опылителей, лаванда может немало предложить любому саду. Неприхотливость растения к уходу – это еще один приятный бонус. Впрочем, лаванда потребует регулярного полива в течение первого вегетационного периода, но после приживления станет устойчивой к засухе.



Лаванда может расти в засуху / Фото Pexels

Шалфей

Это – еще одно любимое среди насекомых-опылителей растение. Шалфей может образовывать высокие и красивые цветоносы синего, розового и фиолетового оттенков. Многие сорта шалфея могут цвести в течение нескольких месяцев – с лета и до первых осенних заморозков. Поэтому если вы посадите эти многолетние растения, они совсем скоро окупят и ваши деньги, и время.

Тысячелистник

Это – распространенное полевое растение, которое можно узнать по плоским соцветиям из мелких белых цветов, а также по перистым листьям, что немного напоминает папоротник. После того, как тысячелистник приживется, он требует мало воды, или же может и вовсе обойтись без полива. Цветет это растение очень обильно, поэтому может изрядно дополнить клумбу.

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Осот

Он легко будет выделяться в вашем саду благодаря своим шарообразным головкам и игривому виду. Эти засухоустойчивые многолетники также привлекают опылителей и цветут достаточно долго – с середины лета и до самой осени.

Чистец византийский

Если вы хотите высадить почвопокровное растение, быстро растущее, чтобы заполнить альпинарий большим количеством зелени, тогда чистец – это отличный выбор. Он имеет пушистые серебристые листья и может добавить уюта в любое место. Растение хорошо растет даже с минимальным уходом и практически не требует полива.