Ни за что не сажайте эти деревья возле дома: они привлекают одиночество и болезни

Деревья возле дома могут создать невероятный уют и нужную тень. Но к их выбору нужно относиться крайне ответственно, ведь некоторые имеют неудачную для двора энергетику.

Сад возле дома стремится вырастить немало дачников, сообщает 24 Канал. Вот только далеко не все знают, какие растения можно сажать во дворе, а от каких точно лучше воздержаться.

Интересно Можно ли возле дома сажать сирень: неожиданное значение растения в приметах

Дуб

Считается, что дуб на участке – это невероятно плохая примета, которая предвещает смерть главы семьи. К тому же аура этого дерева воспринимает только здоровых и физически сильных людей.

Учитывайте также то, что дерево вырастает большим и имеет мощную корневую систему. Если посадить его слишком близко к дому, оно может создать большую тень и повредить фундамент здания.

Грецкий орех

Орех можно сажать на участке, но старайтесь сделать это дальше от дома и хозяйственных построек. Он, по приметам. может защищать участок, но также высасывает положительные эмоции из людей, если будет расти близко к дому.

Также учитывайте то, что под орехом не будут расти другие растения из-за некоторых веществ, содержащихся в листьях дерева.

Верба

Существует поверье, что тот, кто посадит вербу, того же года умрет. И тем более нельзя сажать иву по случаю рождения ребенка – не стоит испытывать судьбу. Вместо этого лучше посадить на участке какое-то другое дерево.



Вербу нельзя сажать возле дома / Фото Pexels

Сосна

Сосны могут не только принести тень на ваш участок, но и погубить все растения рядом и отобрать урожай. И дело здесь не столько в магии, сколько в том, что сосна имеет свои особенности, поэтому размещать ее нужно обдуманно.

Туя

Декоративные туи сажать возле дома не советуют: существует поверье, что тогда девушки, живущие в доме, не выйдут замуж. Во многих культурах это дерево ассоциируется со скорбью и печалью, поэтому часто это дерево можно увидеть на кладбищах.

Но также считается, что туя может отпугивать злых духов, поэтому на участке для нее может найтись место. А подробнее о том, почему тую нельзя сажать возле дома, мы писали ранее.

Какие деревья нельзя сажать рядом?

Кроме примет есть еще несколько важных факторов, которые нужно учесть при планировании участка. В частности, учитывайте, что не все деревья могут расти рядом из-за наличия одинаковых болезней и вредителей.