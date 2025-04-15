Никогда не рубите это дерево во дворе: притянете в дом несчастья и беды
- Эзотерики предупреждают, что рубить грецкий орех во дворе нельзя, поскольку он считается талисманом с особой энергетикой.
- Считается, что грецкий орех может влиять на жизнь людей; его не стоит сажать близко к дому, а также ломать ветки или рубить.
- Существует поверье, что в орехе могут поселиться духи, поэтому рубка дерева может привести к несчастьям или болезни.
Иногда старые деревья, растущие во дворе, приходится вырубать. Впрочем, эзотерики предупреждают, что есть одно дерево, которое рубить нельзя.
Оказывается, не все деревья во дворе можно рубить, сообщает 24 Канал. В частности, предки верили, что грецкий орех, который часто можно встретить возле жилых домов, это не просто дерево, а настоящий талисман.
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Почему нельзя рубить грецкий орех во дворе?
Грецкий орех, как утверждают приметы, имеет свою энергетику и даже может влиять на жизнь людей, возле которых растет. И предки знали об этом, а потому придерживались определенных правил по выращиванию, сбора и использования грецких орехов.
Верили, что орех может принести совершенно разные вещи – и благосостояние, и неудачу, если неподобающе отнестись к нему. Конечно, орех – это не то дерево, что приносит во двор беду, но легкомысленными с этим растением также быть нельзя. Народные приметы утверждают, что народный орех требует уважения, и тогда он отблагодарит тем же.
И первое правило, которого предки придерживались – нельзя сажать орех очень близко к дому. Во-первых, это может привести к тому, что орех высосет из дома всю энергию, а также заберет силы людей, что в нем живут. Лучше выбрать для ореха место подальше от дома – например, на окраине сада или огорода.
Кстати, орех – это не единственное дерево, которое нельзя сажать возле дома. Ранее мы уже рассказывали о деревьях, которые не стоит высаживать возле дома.
Орех нельзя рубить / Фото Pexels
Кроме того, никогда нельзя ломать ореховые ветви. Верили, что растение это мстительное, и за такие действия обречет человека, что ломал ветви, к потере имущества или даже здоровья. Орех вроде бы имеет свою память и душу, и поэтому не любит, когда его калечат и обижают.
Существует поверье также, что в орехе может поселиться духи – и добрые, и злые. И поэтому нельзя было никогда рубить орех – вроде бы так духи оказывались без жилья и начинали вредить человеку, что срубил их дом.
Рубка ореха вроде бы могла привести к пожару на участке или даже болезни человека, срубившего дерево. Но если посадить орех на окраине, тогда он будет оберегать покой людей, живущих на участке, защищать их от зла.