Согласно народным приметам, каждое растение имеет свою неповторимую энергетику и силу. И срубка некоторых растений, если верить словам эзотериков, может привести к немалым неприятностям, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Яблоня

Предки верили, что рубить яблоню – запрещено, ведь если сделать это, все женщины, живущие в доме, будут несчастливыми. Верили, что дерево приносит удачу своим владельцам, а вот когда срубить его – удача исчезает, и на ее место приходят разнообразные невзгоды.

Приметы также утверждают, что плодородные и молодые деревья нельзя рубить молодым людям – вроде бы из-за этого они могут заболеть. И поэтому корчевать сад вызывали соседей – чужих людей или из семьи с другого места, ведь в таком случае вырубка дерева не принесет человеку беды.

Также не стоит рубить деревья с марта по октябрь – в это время по стволу растения течет сок, а сок – это как кровь человека. Если рубить дерево в это время, верили, что можно навлечь на себя различные болезни.



Яблоню рубить нельзя / Фото Pexels

Орех

Ломать ветви ореха нельзя, ведь верили, что это достаточно мстительное дерево, и человек, повредивший его, может потерять имущество, или даже здоровье. Считалось, что орех вроде бы имеет душу и память, и поэтому совсем не любит, когда его обижают или калечат.

Кроме того, верят, что в орехе могут жить духи: не только добрые, но и злые. И как только после вырубки они окажутся без жилья, могут начать вредить человеку.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли сажать орех во дворе.

Калина

Рубить калину, растущую во дворе – это способ навлечь на дом беду и различные проблемы. Кроме того, верили, что никогда нельзя жечь костры из калиновых веток: тогда вроде бы с ветвями сгорят и удача и счастье человека.

Гораздо лучше будет выкорчевать целый куст, если нужно его убрать. А вот рубить калину запрещено.