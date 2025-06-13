Згідно з народними прикметами, кожна рослина має свою неповторну енергетику та силу. І зрубування деяких рослин, якщо вірити словам езотериків, може призвести до чималих неприємностей, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Яблуня

Пращури вірили, що рубати яблуню – заборонено, адже якщо зробити це, усі жінки, що живуть у домі, будуть нещасливими. Вірили, що дерево приносить удачу своїм власникам, а ось коли зрубати його – удача зникає, і на її місце приходять різноманітні негаразди.

Прикмети також стверджують, що родючі та молоді дерева не можна рубати молодим людям – начебто через це вони можуть захворіти. І тому корчувати сад викликали сусідів – чужих людей чи з родини з іншого місця, адже у такому випадку вирубка дерева не принесе людині біди.

Також не варто рубати дерева з березня по жовтень – у цей час стовбуром рослини тече сік, а сік – це наче кров людини. Якщо рубати дерево у цей час, вірили, що можна накликати на себе різні хвороби.



Яблуню рубати не можна / Фото Pexels

Горіх

Ламати гілки горіха не можна, адже вірили, що це досить мстиве дерево, і людина, що пошкодила його, може втратити майно, чи навіть здоров'я. Вважалося, що горіх начебто має душу та пам'ять, і через це зовсім не любить, коли його ображають чи калічать.

Окрім того, вірять, що в горіхові можуть жити духи: не тільки добрі, але й злі. І щойно після вирубки вони опиняться без житла, можуть почати шкодити людині.

До речі, раніше ми вже розповідали, чи можна садити горіх на подвір'ї.

Калина

Рубати калину, що росте на подвір'ї – це спосіб накликати на дім лихо та різні негаразди. Окрім того, вірили, що ніколи не можна палити багаття з калинових гілок: тоді начебто з гілками згорять і удача та щастя людини.

Набагато краще буде викорчувати цілий кущ, якщо потрібно його прибрати. А ось рубати калину заборонено.