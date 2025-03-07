Определенные растения ночью выделяют углекислый газ и поглощают кислород, а это может затруднить дыхание и ухудшить сон, пишет 24 Канал со ссылкой на эксперта Марту Стюарт. Некоторые из них совсем не несут никакого вреда, просто не подходят для спальной комнаты.

Интересно Единицы знают правду: почему дома нельзя держать денежное дерево

Предлагаем ознакомиться со списком вазонов, которые лучше вынести из спальни, поскольку они требуют немало пространства и света.

Эхеверия

Это растение любит много света. Пребывание в спальне с плотными шторами ей не совсем подходит, поэтому растение может плохо развиваться.

Бостонский папоротник

Вазон требует много влажности, поэтому лучше этим растением украсить двор. В случае, если хочется держать растение дома, тогда лучше выбрать гостиную.

Фикус лировидный

Этот вазон требует очень много света и может сильно разрастаться. Если его держать в спальне, то со временем ему может стать тесно.



В спальне не стоит держать фикус / Фото Pexels

Каучуковое дерево

Этот вазон лучше всего подходит для гостиной. В спальне с ним будет не совсем комфортно, поскольку дерево требует очень много света.

Гардения

Это растение является очень красивым, но капризным. Вазон не рекомендуется выращивать в квартире, поскольку этому растению лучше на свежем воздухе.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Цереус перуанский

Вазон привык к теплу, поэтому ему нужно много места и пространства, а спальня для его выращивания не совсем подходит.

Венерина мухоловка

Это растение в спальне не сможет прижиться, поэтому вазон-хищник эксперты советуют держать на кухне.