Худшие сорта помидоров, которые не надо сажать: урожая не будет совсем

Чтобы иметь хороший урожай, следует хорошо разбираться на сортах, которые способны уродиться за сезон немало плодов. Многие дачники выращивают на своих участках помидоры. Есть немало хороших сортов, но среди них есть и такие, которые совсем не стоит сажать, потому что пользы от них очень мало.

Опытные огородники уже рассказали о сортах, которые лучше не высаживать на своем огороде, потому что урожай от них будет плачевным, пишет 24 Канал со ссылкой на "Сенсацию".

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Томаты являются достаточно популярными овощами для выращивания. Их сажают одинаково часто вместе с огурцами или луком. На рынке есть очень много сортов, но важно не ошибиться, чтобы не потратить время на уход и выращивание, потому что есть такие помидоры, которые не оправдывают ожиданий.

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Сорт "Санька Агроном"

Когда-то этот сорт помидоров был популярным, но со временем его стали меньше покупать. Вкус эти томаты имеют не насыщенный, а плоды вырастут похожи на магазинные, без ярко выраженного вкуса. Также сорт имеет низкий урожай и сильно подвержен развитию фитофторы.



Сорта помидоров, которые не стоит сажать / Фото Pexels

Сорт "Космонавт Волков"

Ранее этот сорт имел признание, но впоследствии все начали от него отказываться, потому что поняли, что томаты не имеют ярко выраженного вкуса, а внешний вид совсем неэстетичный. Кроме того, сорт имеет низкий уровень урожайности и проблемы с белокрылкой.

Сорт "Перцевидный желтый"

Вкусовые качества этого сорта совсем не впечатляют. Помидоры являются водянистыми, которые напоминают пластик. Также эти томаты имеют проблемы с образованием пустоцветов, поэтому это только снижает их урожайность.

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Сорт "Сакура F1"

Этот популярный гибрид хорошо созревает, но плоды имеют невыразительный вкус и водянистую консистенцию. Томаты совсем не соответствуют требованиям, поэтому лучше их не покупать.