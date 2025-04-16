Ешьте это перед сном, чтобы быстрее заснуть: нужно несколько продуктов
- Для улучшения сна рекомендуется употреблять бананы, молочные продукты, овсяную кашу, вишневый сок и цельнозерновой хлеб, которые содержат вещества, способствующие расслаблению и выработке мелатонина.
- Бананы богаты калием и магнием, молочные продукты – триптофаном, овсянка – кальцием и магнием, вишневый сок – мелатонином, а цельнозерновой хлеб – сложными углеводами и магнием.
Часто бывает так, что тревожные мысли или какие-то невыполненные задачи никак не дают заснуть и мы теряем драгоценный сон и восстановление организма. Оказывается, есть определенные продукты, которые способны вызвать сонливость и помогают без проблем погрузиться в сон.
Врачи не рекомендуют переедать вечером, поскольку это может привести к нарушению сна и пищеварения, однако стоит обратить на продукты, в составе которых есть вещества, которые способствуют лучшему сну, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Бананы
Во фрукте содержится калий и магний, которые снимают стресс, расслабляют организм и способствуют лучшему сну. Можно съесть фрукт или сделать коктейль на основе молока и банана.
Молочные продукты
Сыр богат триптофаном – аминокислотой, которая производит серотонин и мелатонин. Они снимают уровень стресса и способствуют лучшему сну. Йогурт или молоко содержат кальций, который способствует выработке мелатонина. К слову, есть 4 вида полезного сыра, который даже способен влиять на уменьшение кровяного давления.
Молочные продукты улучшают сон / Фото Pexels
Овсяная каша
Есть овсяную кашу перед сном несколько необычно, впрочем в ней содержится кальций, магний, фосфор, кремний и калий, которые способны повлиять на лучшее качество сна.
Вишневый сок
Вишня помогает быстро заснуть, потому что содержит мелатонин. Сейчас не сезон этой ягоды, поэтому в качестве альтернативы можно использовать вишневый сок.
Цельнозерновой хлеб
Один кусочек цельнозернового хлеба содержит сложные углеводы, которые хорошо влияют на качественный сон. Кроме того, хлеб богат магнием, который помогает мышцам расслабиться.