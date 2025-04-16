Їжте це перед сном, щоб швидше заснути: потрібно кілька продуктів

Часто буває так, що тривожні думки чи якісь невиконані завдання ніяк не дають заснути й ми втрачаємо дорогоцінний сон та відновлення організму. Виявляється, є певні продукти, які здатні викликати сонливість й допомагають без проблем зануритися в сон.

Лікарі не рекомендують переїдати ввечері, оскільки це може призвести до порушення сну й травлення, однак варто звернути на продукти, в складі яких є речовини, які сприяють кращому сну, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Банани

У фрукті міститься калій та магній, які знімають стрес, розслабляють організм та сприяють кращому сну. Можна з’їсти фрукт чи зробити коктейль на основі молока та банана.

Молочні продукти

Сир багатий триптофаном – амінокислотою, яка виробляє серотонін та мелатонін. Вони знімають рівень стресу та сприяють кращому сну. Йогурт чи молоко містять кальцій, який сприяє виробленню мелатоніну. До слова, є 4 види найкориснішого сиру, який навіть здатен впливати на зменшення кров'яного тиску.



Молочні продукти покращують сон / Фото Pexels

Вівсяна каша

Їсти вівсяну кашу перед сном дещо незвично, втім у ній міститься кальцій, магній, фосфор, кремній та калій, які здатні вплинути на кращу якість сну.

Вишневий сік

Вишня допомагає швидко заснути, бо містить мелатонін. Зараз не сезон цієї ягоди, тому як альтернативу можна використати вишневий сік.

Цільнозерновий хліб

Один шматочок цільнозернового хліба містить складні вуглеводи, які добре впливають на якісний сон. Окрім того, хліб багатий магнієм, який допомагає м’язам розслабитися.