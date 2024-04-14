Лучшие ранние сорта огурцов: вот какие вам нужно выбрать для своего огорода
Источник:Яркая клумба
Ароматный овощной салат весной - это прекрасно. Но для того, чтобы получить овощи со своего огорода, нужно определиться с сортами.
Многие огородники хотят наполнить свой участок ранними сортами, чтобы как можно раньше получить первый урожай. И для того, чтобы это произошло, вам нужно подобрать лучшие сорта.
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Кустовой
Этот вариант будет оптимальным для тех, кто хочет собирать с участка небольшие, но сочные плоды. Этот сорт в Украине считается уже традиционным, ведь его выращивают годами не только любители, но и профессионалы.
Такие огурцы имеют отличную адаптацию к климатическим условиям, а также очень выносливы. Вкус тоже не оставит вас равнодушными. Для созревания таким огурцам нужно примерно 40 – 45 дней с первых всходов. Плоды выглядят компактными, с тонкой кожицей и мелкими острыми шипами.
Конкурент
Этот сорт огурцов также прекрасно впишется в ваш участок. Если вы хотите выращивать именно ранние огурцы с высокой урожайностью, тогда вам точно нужно обратить внимание на этот сорт. Для того, чтобы его выращивать, вам не нужно ничего, кроме стандартной агротехники, а это позволяет вырастить немало плодов.
Еще один плюс Конкурента – неприхотливость.
С одного квадратного метра вы сможете собрать примерно 3 – 4 килограмма огурцов, и этому сорту нужно всего 40 – 50 дней для созревания с появления первых всходов.
Нужно правильно подбирать сорт огурцов / Фото Pexels
Азарт F1
Этот ранний сорт огурцов подходит как для теплицы, так и для огорода. Он раннеспелый и самоопыляемый, а также универсальный в использовании – вы сможете не только есть его свежим, но и использовать для засолки. Также он имеет приятные размеры – от 10 до 12 сантиметров, и вызревает за 40 – 45 дней с первых всходов.
А если огурцы этого сорта вовремя собрать, они приобретают максимальную транспортабельность, и могут храниться в течение немалого времени.
Везунчик
Эти огурцы – самоопыляемые и урожайные, и они идеально подойдут для теплиц. Они могут стать хорошим вариантом не только для домашнего, но даже для коммерческого выращивания. Этот сорт был создан современными селекционерами, и имеет невероятные потребительские характеристики: долго хранится и легко транспортируется.