Эти 5 кустарников будут цвести целый сезон: идеальные для сада и клумбы

Цветы учат садоводов ценить мимолетную красоту – они радуют бутонами всего какие-то несколько недель, а потом исчезают. Впрочем, если вы хотите наслаждаться цветами как можно дольше, тогда вы можете высадить у себя на участке несколько конкретных растений.

Если вы хотите, чтобы цветение на клумбе не прекращалось целый сезон, нужно продумать, какие растения на ней высадить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Гортензии

Эти растения являются давним любимцем садоводов – и на это есть немало причин. Одна из них – это то, что они продолжают цвести задолго после того, как цветы исчезают на многих других растениях.

В частности, цветения некоторых гортензий может длиться более трех месяцев, и эти сорта достаточно просты и надежны в уходе. Главное – убедиться, что гортензии получают по крайней мере 4 – 6 часов света ежедневно, чтобы они оставались крепкими и устойчивыми.



Гортензии могут цвести очень долго / Фото Pexels

Гибискус

Это очень популярное растение, и один из его видов, а именно гибискус сирийский, имеет большие цветы в форме трубы, что может добавить саду тропического колорита. И несмотря на то, что цветение каждого отдельного цветка длится всего несколько дней, сам кустарник будет выпускать их целое лето.

Растение предпочитает полное солнце, устойчиво к жаре и засухе, и при должном уходе может процветать от 20 до 30 лет.

Розы

Это выносливые цветущие кустарники, что могут процветать в различных условиях. Кроме того, некоторые виды роз прекрасно цветут в течение целого лета, и ваша инвестиция в их уход точно окупится.

Вейгела

Этот выносливый цветущий кустарник – отличный вариант, если вам нужно заполнить голую часть вашего сада яркими цветами. Вейгела также может привлечь опылителей своими многочисленными соцветиями цветов.

Кстати, некоторые цветы могут не только радовать цветением, но и приносить значительную пользу. Ранее мы рассказывали, что посадить, чтобы навсегда избавиться от сорняков.

Шалфей

Этот густой кустарник имеет невероятные двухцветные бело-красные цветы. Они будут цвести с конца весны и до осени, а иногда до самых заморозков. Кроме того, что растение является устойчивым к засухе, ароматным и благоприятным для опылителей, его цветы иногда меняют цвет в зависимости от температуры.