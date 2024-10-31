Есть определенный список растений, которые естественным образом отпугивают пауков, пишет Mirror. Держа эти растения дома, у вас не будет никакой необходимости использовать химические и едкие ароматы и химикаты.

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Мелисса

Это невысокое комнатное растение прекрасно справится с тем, чтобы отпугнуть пауков. Насекомые очень не любят цитрусового аромата, поэтому можете срезать пучок мелиссы, настоять и распылить настой в закоулках дома, где больше всего любят сосредотачиваться пауки.

Базилик

Запах масла базилика способен отпугнуть не только пауков, но и муравьев и комнатных мух. Базилик можно выращивать дома, разместив его в солнечном месте. Впрочем, лучи должны попадать на растение только 5 часов в день.



Базилик отпугивает пауков / Фото Pexels

Лаванда

Отпугивателем для пауков является лаванда. Все, что надо сделать – связать небольшие пучки лаванды и развесить во всех комнатах. Специалисты говорят, что лаванда не только позволит избавиться от насекомых, но и станет естественным ароматизатором.

Мята

Несколько листочков мяты добавьте в бутылку для опрыскивания с водой. Оставьте на некоторое время для настаивания, а затем распылите раствор при входе в дом, возле окон и дверных проемов. Кроме того, отпугивать пауков могут и свежие листья мяты.

Розмарин

Для пауков розмарин является раздражающим и интенсивным, поэтому можете смело его выращивать дома в теплом месте, поскольку это растение не очень любит холод.

Хризантемы

В хризантемах содержится ингредиент пиретрум, который часто используют в натуральных репеллентах от насекомых. Инсектицид отпугивает не только муравьев, но и клещей, блох, тараканов и даже постельных клопов.