Є певний список рослин, які природним чином відлякують павуків, пише Mirror. Тримаючи ці рослини вдома, у вас не буде жодної необхідності використовувати хімічні та їдкі аромати й хімікати.

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Меліса

Ця невисока кімнатна рослина чудово впорається з тим, щоб відлякати павуків. Комахи дуже не люблять цитрусового аромату, тому можете зрізати пучок меліси, настояти й розпилити настій в закутках будинку, де найбільше люблять зосереджуватися павуки.

Базилік

Запах олії базиліка здатен відлякати не лише павуків, але й мурах та кімнатних мух. Базилік можна вирощувати дома, розмістивши його в сонячному місці. Втім, промені мають потрапляти на рослину лише 5 годин на день.



Базилік відлякує павуків / Фото Pexels

Лаванда

Відлякувачем для павуків є лаванда. Все, що треба зробити – зв’язати невеличкі пучки лаванди та розвішати у всіх кімнатах. Фахівці кажуть, що лаванда не лише дозволить позбутися комах, але й стане природним ароматизатором.

М’ята

Кілька листочків м’яти додайте у пляшку для обприскування з водою. Залишіть на деякий час для настоювання, а потім розпорошіть розчин при вході в будинок, біля вікон та дверних прорізів. Окрім того, відлякувати павуків може й свіже листя м’яти.

Розмарин

Для павуків розмарин є дратівливим та інтенсивним, тому можете сміливо його вирощувати вдома в теплому місці, оскільки ця рослина не дуже любить холод.

Хризантеми

У хризантемах міститься інгредієнт піретрум, який часто використовують в натуральних репелентах від комах. Інсектицид відлякує не лише мурах, але й кліщів, бліх, тарганів та навіть постільних клопів.