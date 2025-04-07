Народные приметы утверждают, что от того, что и как мы говорим, зависит довольно много, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек". Поэтому лучше избегать использования некоторых слов, чтобы повысить свои шансы на успех в финансовых делах.

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Бедный

Не советуют говорить о себе или о близких, что они бедные, бедненькие, или "прибедняются". Это слово на самом деле имеет достаточно большое значение и энергетическую силу и притянуть в жизнь неудачи и проблемы. Считается, что на людей, которые любят употреблять это слово, вскоре посыплются долги, неудачи и проблемы.

Нет

Для того, чтобы что-то получить, нужно и что-то отдать. И если вы постоянно отвечаете людям отказом, неудивительно, что Вселенная отвечает вам той же монетой. Учитывайте, что частые отказы могут задерживать положительную энергетику, что помогает разбогатеть.

Кстати, ранее мы рассказывали о еще одной примете, о которой знают не все – почему нельзя оставлять ключи в дверях.

Хозяин, начальник

У вас может быть человек, который предоставляет вам работу, но не стоит часто называть его начальником в частных разговорах. Особенно же важно не записывать нигде арендодателя как "хозяина" – это может плохо повлиять на вашу энергетику и самоопределение.

Такие слова вроде бы могут привести к тому, что человек начнет терять уверенность и силу духа.



Некоторые слова могут привлечь бедность к человеку / Фото Pexels

Должен

На первый взгляд в этом слове нет ничего плохого, но подсознательно оно вроде бы настраивает вас на долги, поэтому эзотерики советуют его избегать. Также не стоит говорить "я должен". Лучше заменить это на фразу "мне необходимо", или еще лучше – "я хочу".

"Бабло", "лаве" и т.д

Деньги – это то, что вы получаете за свой труд, поэтому называть их пренебрежительными словами и жаргоном не стоит. Так вы можете обесценивать себя. Поэтому лучше избегать называния денег "капустой" и т.д. – ведь это может привести к потере этих самых денег.