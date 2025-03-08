Редиска уродится как никогда: 5 лучших сортов, которые надо посадить весной

Одним из распространенных овощей в Украине является редис. Его начинают сажать с марта для получения обильного и раннего урожая. Чтобы достичь хороших результатов, нужно выбирать подходящие сорта.

Дачники уже определили несколько лучших вариантов, которые прекрасно подходят для посадки, пишет 24 Канал. Если некоторые из них вы уже пробовали, то не поздно будет поэкспериментировать и попробовать посадить что-то другое.

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Французский завтрак

Раннеспелый сорт поражает скоростью созревания, поскольку плоды можно начинать собирать через 20 дней после посева. У них цилиндрическая форма с красно-белым цветом. Сорт известен стабильной урожайностью и идеально подходит для посадки ранней весной.

Заря

Этот сорт позволяет получить большое количество сладких корнеплодов. Каждая редиска будет весить 25 граммов, а на выращивание уйдет более 20 дней. Плюсом этого сорта является и то, что редиска стойко переносит резкое снижение температуры.



Лучшие сорта редиса / Фото Pexels

Сора

Этот очень ранний сорт дает урожай через 20 дней. Корнеплоды являются округлыми, ярко-розовыми с хрустящей и сочной мякотью. Эта редиска имеет высокую устойчивость к стрелкованию, поэтому прекрасно подходит для ранней посадки.

Гигант Буттер

Именно этот сорт редиса является самым большим. В теплице он вырастет через 30 дней, а на огороде через 25 дней. Плод может весить более 40 граммов и вырасти в диаметре до 6 сантиметров.

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Красный великан

Этот среднеспелый сорт созревает за 35 дней. Корнеплоды достаточно большие и могут весить до 150 граммов. Мякоть является белой и сочной. Редис отличается высокой урожайностью и хорошей способностью к хранению.

Дачники говорят, что редиску можно высаживать очень рано. Для того, чтобы как можно быстрее получить ранний урожай, можно воспользоваться пленочным укрытием или теплицами. Повторные посевы можно проводить каждые 2 – 3 недели до середины мая.

Редис любит солнечное и хорошо освещенное место с рыхлой почвой. Рекомендуется ее сажать на места, где раньше был картофель, огурцы, бобовые и помидоры. Перед посадкой следует добавить компост или перегной. Семена нужно высаживать на глубину 1 – 2 сантиметра.