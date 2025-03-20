Казалось бы, одолжить соседке соли или занять кому-то немного денег до зарплаты – это обычный акт вежливости и доброты, сообщает 24 Канал. Впрочем, за этим могут скрываться и значительно более серьезные и неприятные последствия.

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Деньги

Первая вещь, к одалживанию которой стоит относиться с большой осторожностью – это деньги. Никогда нельзя отдавать последнюю наличность, что имеете в доме, даже если на карте есть еще финансы. Приметы утверждают, что так вы можете потерять весь свой заработок.

Кроме того, некоторые приметы запрещают также занимать деньги в понедельник и после захода солнца. Не давайте деньги в долг и перед церковными праздниками или просто на большие праздники. Не советуют давать деньги чужим людям и в дни рождения ваших близких – особенно детей – это вроде бы может сказаться на их финансовой удаче.

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Хлеб

Одалживать хлеб никогда нельзя – это вроде бы может привлечь бедность к вашей семье. И особенно важно следить за тем, чтобы не давать в долг последний кусок хлеба. Если соседи просят у вас немного хлеба, стоит его отдать просто так, а не одалживать.

Важная примета также утверждает, что нельзя передавать хлеб через порог и отдавать после захода солнца – только накличете на себя беду.



Хлеб нельзя одалживать / Фото Pexels

Одежда

Многие женщины привыкли обмениваться вещами, праздничными платьями и украшениями. Впрочем, приметы утверждают, что делать так не стоит. Считается, что если передать кому-то чужому свою одежду, можно вместе с ней передать и счастье, и здоровье. А вот продавать одежду можно – поэтому если у вас просят какую-то вещь, возьмите за нее символический выкуп – одну монетку.

Также, если вы хотите поделиться своей одеждой, нужно обязательно постирать ее, а также – окропить святой водой. Также эзотерики советуют перед тем, как давать кому-то свою обувь, засыпать внутрь немного соли – это помешает переходу к вам негативной энергетики и бед от другого человека.