Здавалося б, позичити сусідці солі чи зайняти комусь трохи грошей до зарплати – це звичайний акт ввічливості та доброти, повідомляє 24 Канал. Втім, за цим можуть ховатися й значно серйозніші та неприємніші наслідки.

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Гроші

Перша річ, до позичання якої варто ставитися з великою обережністю – це гроші. Ніколи не можна віддавати останню готівку, що маєте в домі, навіть якщо на карті є ще фінанси. Прикмети стверджують, що так ви можете втратити весь свій заробіток.

Окрім того, деякі прикмети забороняють також позичати гроші в понеділок та після заходу сонця. Не давайте гроші в борг і перед церковними святами чи просто на великі свята. Не радять давати гроші чужим людям і у дні народження ваших близьких – особливо дітей – це начебто може позначитися на їхній фінансовій удачі.

До речі, раніше ми розповідали, як знайти щасливу купюру, що принесе вам багатство.

Хліб

Позичати хліб ніколи не можна – це начебто може привабити бідність до вашої родини. І особливо важливо слідкувати за тим, щоб не давати у борг останній шматок хліба. Якщо сусіди просять у вас трохи хліба, варто його віддати просто так, а не позичати.

Важлива прикмета також стверджує, що не можна передавати хліб через поріг та віддавати після заходу сонця – тільки накличете на себе біду.



Хліб не можна позичати / Фото Pexels

Одяг

Чимало жінок звикли обмінюватися речами, святковими сукнями та прикрасами. Втім, прикмети стверджують, що робити так не варто. Вважається, що якщо передати комусь чужому свій одяг, можна разом з ним передати і щастя, і здоров'я. А ось продавати одяг можна – тому якщо у вас просять якусь річ, візьміть за неї символічний викуп – одну монетку.

Також, якщо ви хочете поділитися своїм одягом, потрібно обов'язково випрати його, а також – окропити святою водою. Також езотерики радять перед тим, як давати комусь своє взуття, засипати всередину трохи солі – це завадить переходу до вас негативної енергетики та бід від іншої людини.