Эти продукты сбивают давление: диетологи назвали самые полезные виды сыра

Тем, у кого часто наблюдается высокое кровяное давление, диетологи советуют уменьшить количество натрия и увеличить количество кальция в крови. Употребление определенных сыров в незначительном количестве может значительно повлиять на давление.

Умеренное потребление сыра может снизить риск гипертонии, пишет 24 Канал со ссылкой на Eatingwell. Все это благодаря высокому содержанию кальция, магния и фосфора. Диетологи рассказали о 4 видах сыра, которые стоит выбирать для контроля артериального давления.

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Швейцарский сыр

Сыр известен всем нам большими дырками, которые образуются в результате пузырьков углекислого газа во время процесса брожения. Этот сыр имеет низкое содержание натрия, поэтому его можно есть.

Сыр моцарелла

Этот вид сыра, хранящийся в воде можно смело использовать для приготовления домашней пиццы вместе с большим количеством свежих овощей.

Козий сыр

Тем, кто хочет контролировать артериальное давление, стоит обратить внимание на козий сыр. Этим продуктом можно намазывать крекеры или есть вместе с фруктами и овощами.



Полезные виды сыра / Фото Pexels

Сыр рикотта

Рикотта – один из самых полезных видов сыра. Он имеет кремовую текстуру и прекрасно подходит к макаронам.

Диетологи говорят, что сыр благодаря кальцию может помочь поддерживать кровяное давление в норме. Сыр является самым популярным ингредиентом, который добавляют к блюдам, салатов или нарезают как закуску. Если вы приобрели к празднику несколько видов сыра и боитесь, чтобы он не испортился, стоит узнать о нескольких главных секретах, которые помогут сыру сохраниться как можно дольше.