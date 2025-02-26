Оказывается, к завтраку можно добавить всего один продукт, что может привести к более быстрой реакции в течение дня и улучшению памяти в долгосрочной перспективе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express Health.

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Что нужно добавить к завтраку?

Исследование, опубликованное в Food & Function показало, что потребление всего одной горсти обычных грецких орехов в день может принести больше пользы, чем вы подозревали. В частности, молодые люди в возрасте 18 – 30 лет потребляли орехи и мюсли с йогуртом, или эквивалентный по калориям завтрак без них.

И по прошествии шести часов после завтрака участники проходили различные когнитивные тесты, а их мозговую деятельность в это время контролировали.

Это исследование помогает усилить аргументы в пользу грецких орехов как пищи для мозга. Образцы крови обнаружили положительные изменения в уровнях глюкозы и жирных кислот – оба фактора могут влиять на работу мозга,

– поделилась профессор Клэр Уильямс, возглавившая исследование.

Горстка грецких орехов за завтраком может предоставить вам неожиданное умственное преимущество, когда вам нужно активно работать в течение дня. И лучшим является то, что даже действительно маленькое их количество уже может дать результат.



Грецкие орехи улучшают память / Фото Pexels

Записи активности мозга обнаружили изменения в нейронной активности, поэтому исследователи предполагают, что грецкие орехи могут помочь мозгу работать эффективнее во время сложных умственных задач. Впрочем, нужны дополнительные исследования, чтобы понять, как именно грецкие орехи влияют на мозг.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

О значимости завтрака немало говорит и Дэн Бюттнер – американский писатель и исследователь долголетия, изучающий "голубые зоны" – места на земле, где проживает особенно много долгожителей. Поэтому пропускать этот прием пищи точно не стоит – зато важно сосредоточиться на том, чтобы наполнить его питательными веществами, которые помогут сохранить энергию на целый день.