Виявляється, до сніданку можна додати всього один продукт, що може призвести до швидшої реакції протягом дня та покращення пам'яті у довгостроковій перспективі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express Health.

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Що потрібно додати до сніданку?

Дослідження, опубліковане у Food & Function показало, що споживання всього однієї жмені звичайних волоських горіхів на день може принести більше користі, ніж ви підозрювали. Зокрема, молоді люди віком 18 – 30 років споживали горіхи і мюслі з йогуртом, або ж еквівалентний за калоріями сніданок без них.

І після шість годин після сніданку учасники проходили різноманітні когнітивні тести, а їхню мозкову діяльність в цей час контролювали.

Це дослідження допомагає посилити аргументи на користь волоських горіхів як їжі для мозку. Зразки крові виявили позитивні зміни в рівнях глюкози та жирних кислот – обидва фактори можуть впливати на роботу мозку,

– поділилася професорка Клер Вільямс, що очолила дослідження.

Жменька волоських горіхів за сніданком може надати вам несподівану розумову перевагу, коли вам потрібно активно працювати протягом дня. І найкращим є те, що навіть справді маленька їхня кількість вже може дати результат.



Волоські горіхи покращують пам'ять / Фото Pexels

Записи активності мозку виявили зміни у нейронній активності, тож дослідники припускають, що волоські горіхи можуть допомогти мозку працювати ефективніше під час складних розумових завдань. Втім, потрібні додаткові дослідження, аби зрозуміти, як саме волоські горіхи впливають на мозок.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Про значущість сніданку чимало говорить і Ден Бюттнер – американський письменник та дослідник довголіття, що вивчає "блакитні зони" – місця на землі, де проживає особливо багато довгожителів. Тож пропускати цей прийом їжі точно не варто – натомість важливо зосередитися на тому, аби наповнити його поживними речовинами, що допоможуть зберегти енергію на цілий день.