Календарь посадки моркови на апрель 2025: вырастет невероятного размера

Морковь – это тот корнеплод, который можно часто увидеть на украинских огородах, но для того, чтобы получить действительно богатый урожай, нужно высеять ее вовремя.

Март – это месяц, когда большинство дачников уже начинают готовить участки, обрабатывать почву, выбирать сорта для посева и тому подобное. Но большинство культур в открытый грунт высаживаются все же в апреле, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы всходы моркови порадовали вас уже очень скоро, советуют сеять ее по лунному календарю.

Интересно Никогда не красьте пасхальные яйца в эти цвета на Пасху: притянете к себе беду

Когда сажать морковь в апреле?

Лучшая температура для посадки моркови – это до +15 градусов, но почва уже должна в это время прогреться до +8 градусов. В Украине обычно такие условия наступают уже в конце апреля или в начале мая. Именно в это время большинство огородников уже могут не бояться о заморозках, а земля уже прогревается достаточно, чтобы семена достаточно быстро проросли.

Если же вы выращиваете рассаду моркови, можно высевать ее в марте – и тогда как раз в конце апреля рассада уже будет готова к пересадке в открытый грунт.



Морковь нужно высаживать по лунному календарю / Фото Pexels

Но очень часто огородники ориентируются не только на погоду и температуру почвы, но и на лунный календарь. Издавна предки ориентировались на ночное светило, чтобы определить лучшее время для посадки различных овощей, и со временем заметили, что если высаживать их в конкретные дни, растения растут лучше.

Согласно лунному календарю на апрель, морковь нужно сеять 4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа.

4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27, 28 числа. Зато 1, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 29 апреля – это опасные даты, в которые лучше избегать посадок.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда лучшее время для посадки перца в апреле по лунному календарю.

Учитывайте также, что посев следует проводить в солнечный и теплый день без дождя. Лучше морковь будет расти на грядке, что вы расположите на солнце, ведь морковь не любит долго находиться в тени. Почву для посадки семян нужно хорошо перебить, сформировать борозды глубиной до 3 сантиметров. После этого семена высевайте кучно друг от друга и прижмите землей.