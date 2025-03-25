Урожай не будет заканчиваться: календарь посадки перца на апрель
- Для получения хорошего урожая перца важно придерживаться правильного времени и условий посадки, в частности по лунному календарю.
- Ключевые даты для посадки перца в апреле: 1, 3, 5, 23–25, 30 числа, а 27 и 28 апреля считаются неблагоприятными для посадки.
Перец – это очень вкусный овощ, который выращивает немало дачников. Но для того, чтобы получить по-настоящему богатый урожай, нужно вовремя посадить рассаду.
Перец – это очень популярная культура, которая, впрочем, в начале своего роста требует особого внимания от дачников, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы получить по-настоящему хороший урожай, нужно подобрать идеальные даты для его посадки по лунному календарю.
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Когда сажать перец в апреле?
Перец – это очень теплолюбивая культура, имеющая длительный вегетационный период. А это значит, что для получения выносливой и качественной рассады ее нужно посадить заранее.
В зависимости от сорта, продолжительность вегетационного периода от посева семян до пересадки рассады в грунт может длиться от 60 до 80 дней. Кроме того, вы должны организовать оптимальную температуру для прорастания семян – она не должна опускаться ниже, чем 20 – 24 градуса.
К тому же стоит учитывать, что корневая система перца достаточно чувствительна, поэтому для посадки рассады желательно использовать индивидуальные горшки или кассеты.
Перец нужно высадить вовремя / Фото Pexels
А вот для того, чтобы выбрать лучшее время для посева перца, нужно учесть несколько важных факторов:
- Регион. В южных областях рассаду можно высаживать уже в начале мая или даже в конце апреля. А вот в центральных областях в открытый грунт перец сажают только во второй половине мая, соответственно семена высевают в начале марта.
- Сорт перца. Для раннеспелых сортов достаточно будет 50 – 60 дней для формирования здоровой рассады. Зато для некоторых других можно понадобиться более 80 дней.
- Лунный календарь. Опытные огородники знают, что это небесное светило существенно влияет на то, как растут растения. Поэтому они учитывают это при посадке перца и других культур.
Лунный календарь на апрель показывает, что сажать перец желательно 1, 3, 5, 23 – 25 и 30 числа. Зато 27 и 28 апреля – опасные дни для посадки этой культуры.
Как посадить перец?
Для того, чтобы посеять перец, семена предварительно нужно обработать: на сутки замочите их в воде комнатной температуры и по желанию добавьте стимулятор роста. Если вы покупаете уже готовый материал, тогда этот шаг можно пропустить.
Семена выкладывайте на расстоянии 2 сантиметра друг от друга. Присыпьте слоем земли толщиной 1 сантиметр и слегка утрамбуйте.