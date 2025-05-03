Клубника будет расти безумно: секрет лишь в подливании
- Клубнику следует поливать теплой водой, избегая холодной, чтобы не нанести вред корням.
- Полив нужно проводить в зависимости от погоды и на всех этапах роста, лить воду под корень, чтобы избежать гниения ягод.
Подкормка растений является важным для их роста, впрочем также не стоит забывать и о поливе. Если придерживаться рекомендаций дачников, то можно достаточно быстро достичь качественных результатов.
Поливать клубнику нужно на всех этапах – от посадки до цветения и даже тогда, когда уже появятся ягоды, пишет 24 Канал. И для того, чтобы рост ягод был бешеным, надо знать несколько правил.
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Как правильно подливать клубнику
Для полива клубники нужно использовать теплую воду. Перед этим можно набрать несколько ведер и оставить на солнце на целый день. Холодной водой подливать клубнику нельзя, потому что это нанесет вред корням.
Поливать клубнику надо с учетом погоды. Если прошел дождь, то поливать не стоит, а вот если длительное время была засуха, тогда это надо сделать обязательно.
Совет, который поможет клубнике вырасти большой / Фото Pexels
Во время цветения нужно клубнику поливать интенсивно. Это только улучшит ее рост. Когда у клубники появятся плоды, то подливать ее надо очень осторожно, чтобы вода не попала на ягоды, потому что это только приведет к их гниению. Воду рекомендуется лить под корень растения, чтобы ягода получила достаточное количество воды.
Кстати, ранее мы уже рассказывали, чем подкормить ежевику, чтобы получить щедрый урожай.
Эта простая рекомендация с подливанием клубники теплой водой поможет обеспечить хороший рост ягод, поэтому уже в начале лета вы удивитесь количеством ягод, которые можно будет собирать ведрами.