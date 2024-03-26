Когда сажать лук весной: правила выращивания, чтобы был королевский урожай

Лук довольно полезен для организма человека, поскольку содержит большое количество полезных веществ. Но несмотря на это, без лука просто не может обойтись любая хозяйка на своей кухне, поэтому весной лук высаживают все вместе с другими овощами.

Огородники говорят, что лук можно высаживать уже к началу апреля или в апреле. Важно лишь соблюдать несколько правил, чтобы урожай был большим.

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Идеальной температурой для посадки лука считается 10 – 12 градусов тепла. За это время почва прогреется, поэтому лук уже можно высаживать.

Подготовка почвы к посадке

Выбирайте тот участок, который хорошо прогревает солнце и перекопайте. Добавьте 5 килограммов навоза или компоста на 1 квадратный метр. Также еще можете удобрить землю калием и фосфором. На 1 квадратный метр используйте 30 граммов.

Огородники любят обращать внимание на соседство культур, поэтому советуют сажать лук на той грядке, где рос ранее картофель, помидоры или дыня. Не рекомендуется лук сажать в одном и том же месте несколько лет подряд.

Разные сорта лука имеют разные сроки созревания. Для репчатого лука нужно 90 – 100 дней, среднеспелого – 100 дней, позднего – более 120 дней. Зеленый лук созревает от 150 до 210 дней, а фиолетовый за 100 – 120 дней.



Вырастить большой урожай лука можно очень легко / Фото Pexels

Как посадить лук

Сделайте лунки в почве глубиной 2 – 3 сантиметра и на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Луковицы надо не только воткнуть в лунки, но и слегка вдавить в землю, чтобы они зафиксировались.

Тогда сверху надо присыпать слоем земли. Уже через неделю или максимум через 2 недели лук должен взойти. Все зависит от погодных условий и температуры воздуха.

Огородники не настаивают на подкормке почвы, но если видите, что урожай родит слабо, то можно использовать помет или минеральные удобрения. Не забывайте регулярно поливать лук и вырывать сорняки.