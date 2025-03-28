Когда обрезать плодовые деревья весной: идеальное время для пышного цветения

Обрезка деревьев – это очень важное весеннее задание, которые опытные садоводы никогда не пропускают. Дело в том, что она не только может формировать форму кроны дерева, но и влияет на урожайность.

Опытные дачники уже знают, что весной нужно не только готовить грядки на огороде, но и позаботиться о виде сада, сообщает 24 Канал. Учитывайте то, что от удачно выбранного времени обрезки будет зависеть, насколько обильно будут цвести деревья, и сколько плодов вы с них соберете.

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Для чего нужно обрезать деревья?

Первая причина проста и понятна – это делается для увеличения урожайности. Побеги после обрезки будут получать больше солнечного света и тепла, и так ваш урожай улучшится. Кроме того, обрезка помогает сформировать хорошую крону, и деревья будут выглядеть привлекательно.

Также не все садоводы знают, что обрезка деревьев повышает их морозостойкость. Кроме того, укрепляется иммунная система дерева, а в нем уменьшается количество болезней и вредителей.

Обрезка – это также отличный способ контролировать рост дерева, чтобы ствол и верхушка развивались равномерно. Опытные садоводы знают, что обрезку нужно проводить ежегодно, а не раз в несколько лет. Так растениям будет гораздо проще перенести этот процесс.

Если обрезать деревья ежегодно, можно удалять не более, как треть от общего количества веток – и лучше всего избавляться от старых.

Впрочем, некоторые растения обрезать весной нельзя – так только повредите их цветение.



Обрезка деревьев весной очень важна / Фото Pexels

Как и когда проводить обрезку деревьев весной?

Обычно обрезку проводят не раз, а дважды в год – осенью и весной. Весной лучше браться за это в конце февраля и в марте – нужно выбрать время, когда растения еще спят, и на них не сформировались почки.

В частности, в начале марта нужно проводить обрезку молодых семечковых деревьев – яблонь и груши. А вот в апреле проводят обрезку молодых косточковых деревьев – абрикоса, вишни и черешни.

Поздней весной или даже в начале лета можно обрезать старые деревья. Их обрезку проводят во время или после цветения – так вы можете ослабить процессы роста побегов и контролировать размер растения.

А вот для деревьев, которые рано плодоносят, например абрикос, обрезку можно проводить летом. Учитывайте, что это приведет к тому, что в следующем году абрикос будет цвести позже, и это спасет его в случае весенних заморозков.

Существует несколько основных видов обрезок, которые нужно запомнить.