Когда надо сажать фасоль: на заметку всем огородникам

Фасоль иногда называют мясом здоровых людей, поскольку она полезна, питательна и богата белком. Многие огородники любят сажать на огороде вьющееся, прямостоячее растение, поэтому далее расскажем, когда именно ее надо сажать.

Урожайность фасоли зависит от светового дня, поскольку для хорошего роста ей необходимо 12 часов света ежедневно.

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Когда сажать фасоль весной

Рекомендуется сеять фасоль в мае, когда почва уже хорошо прогреется. Цветение каштана поможет вам понять время посадки. Эти деревья уже зацвели, поэтому смело можно высаживать фасоль на грядках.

Сеять фасоль можно в несколько приемов, к примеру, с середины мая каждые 10 дней до начала июля. Перед посадкой семена надо перебрать и на ночь замочить в воде для набухания.

Уже утром перед посадкой опустите на несколько минут в раствор борной кислоты, чтобы защитить семена от насекомых-вредителей и болезней. На 5 литров воды нужен 1 грамм кислоты.



Май – лучшее время для посадки фасоли / Фото Sadyba

Как правильно сажать фасоль

Кустовые сорта сейте на глубину 5 сантиметров с интервалом 20 – 25 сантиметров между кустами. Вьющиеся сорта сейте реже: через 25 – 30 сантиметров между экземплярами и междурядьями шириной около полуметра. В ямку кладите по 5 – 6 фасолин.

Чтобы фасоль хорошо росла, не забывайте о регулярном поливе, прополке, рыхлении почвы, подкормке и подвязывании побегов. После посадки фасоль стоит поливать раз в неделю.

Огородники советуют использовать дождевую воду, а если ее нет, то водопроводную воду наберите в ведро и дайте ей отстояться хотя бы сутки, и только после этого подливайте.