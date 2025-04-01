Когда сажать картофель в апреле по лунному календарю: точные даты на 2025 год

В апреле уже можно сажать картофель, но надо пристально следить за погодными условиями. Для того, чтобы овощи дали хороший урожай, нужно посадить ее вовремя, поскольку если поспешить, то клубни замерзнут в земле.

Дачники говорят, что для того, чтобы картофель хорошо уродил, нужно выбрать лучший день для посадки, пишет 24 Канал.

Читайте также Когда сажать растения в апреле 2025: подробный лунный календарь

Когда сажать картофель в апреле

Сначала достаньте клубни из погреба и отберите картофелины среднего размера для посадки картофеля. Перенести их в светлое помещение надо тогда, когда температура уже не будет опускаться ниже 15 градусов тепла, а ночью – ниже 5 градусов тепла. Кроме того, должна быть достаточно высокая влажность.

Картофель нужно на время оставить в теплом и светлом помещении для того, чтобы он пророс и сформировал ростки. Это полезно делать для того, чтобы у картофеля сформировалась корневая система.



Картофель надо сажать в конце апреля / Фото Pexels

Апрель обещает быть дождливым, холодным и даже с незначительным снегом, поэтому спешить сажать овощи не стоит. Дождитесь момента, когда в течение нескольких дней температура будет стабильно теплой в пределах 10 – 12 градусов тепла. Также должна быть соответствующая температура почвы и прогреться до 9 градусов тепла.

Кстати, мы уже рассказывали, когда именно надо сажать картофель – до или после Пасхи, поэтому ответ на этот вопрос можете найти в нашем материале.

Еще наши предки доверяли лунному календарю посадки, по которому определяли лучшее время для огородных работ.

Сажать овощи лучше всего в тот период, когда Луна убывает или когда растет. В 2025 году циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна: 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля;

Полнолуние – 13 апреля;

Нисходящая Луна: 14 – 27 апреля;

Новолуние – 28 апреля.

Учитывая то, что начало апреля будет еще довольно холодным, поэтому советуем сажать картофель в период с 28 по 30 апреля.