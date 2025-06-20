Вырастет идеальной: когда высаживать позднюю капусту в июне, чтобы собрать обильный урожай

Июнь – идеальное время, чтобы позаботиться о будущем урожае поздней капусты. Для этого стоит высчитать оптимальные сроки посадки.

Когда сажать позднюю капусту в июне – расскажет 24 Канал.

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В какой период лучше высаживать капусту

Лучшие даты для высадки рассады поздней капусты в открытый грунт – с 10 по 25 июня. В этот период растения успевают окрепнуть до жарких дней, а головки – хорошо сформироваться до осенних холодов.

По словам агрономов, высаживать рассаду стоит в пасмурную погоду или во второй половине дня, чтобы избежать ожогов и стресса для молодых растений. Кстати арбузы и дыни также лучше сажать в определенные дни июня.



Когда высаживать позднюю капусту / Фото Unsplash

Что учесть во время посадки

Расстояние между растениями – 35 – 50 сантиметров, в зависимости от сорта.

Глубина лунок – такая, чтобы до первого листочка рассада была в почве.

В каждую лунку желательно добавить перегной, золу или комплексное удобрение.

После высадки – хорошо полить и замульчировать, чтобы сохранить влагу.

Обратите внимание! Квашеная капуста самая лучшая именно из поздних сортов. Она получается хрустящей, сочной и с правильной кислотностью.

Позднюю капусту чаще всего выращивают для хранения, квашения и зимних блюд – поэтому правильное время посадки напрямую влияет на качество головок и сохранение урожая до весны.