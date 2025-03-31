Своя зелень прорастет уже за считанные дни: вот когда сажать укроп

Укроп – это идеальная весенняя зелень, которая может стать отличным дополнением для многих блюд. Но где и когда ее сажать, знают далеко не все.

На самом деле зелень может прорасти у вас на огороде невероятно быстро, если знать несколько маленьких хитростей, и укроп – не исключение, сообщает 24 Канал. Учитывайте, что укроп также нужно высадить вовремя и подобрать для него удачное место.

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Когда сажать укроп на огороде?

Укроп – это холодостойкое растение, что может переносить заморозки до -4 градусов. Поэтому сеять начинать начинать его можно уже в начале марта, как только сходит снег. А вот прорастает он при плюсовой температуре в 3 градуса. Оптимальная температура для выращивания укропа – 15 – 20 градусов.

Интересно! Нельзя сеять его в месте, где раньше вы выращивали морковь, сельдерей или петрушку. Важно также найти участок, что хорошо освещается.

Перед тем, как сажать укроп, землю нужно перекопать, убрать с нее все сорняки и внести в почву перегной. Подготовьте бороздки глубиной в 2 – 3 сантиметра. Между рядами укропа нужно оставить по 15 – 20 сантиметров. Землю полейте, и уже после этого высевайте семена.



Укроп можно уже сажать на огороде / Фото Pexels

Сверху присыпьте его рыхлой землей и уплотните почву обратной стороной граблей. Поливать семена после полива не стоит – из-за этого они могут слишком сильно углубиться в почву или смыться прочь.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, когда сажать различные растения на огороде в апреле согласно лунному календарю.

Что делать, чтобы укроп пророс быстрее?

Существует несколько хитростей, что помогут быстро прорастить укроп, чтобы насладиться зеленью уже через считанные дни.