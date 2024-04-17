Когда надо сажать кабачки: раскрыт секрет, с которым они будут лучше расти

Огородники говорят, что кабачки являются неприхотливыми овощами и не требуют особого ухода, впрочем таки имеют определенные нюансы, как и каждое растение. Кроме того, что их надо вовремя посадить, следует знать на каком именно участке это надо сделать.

Опытные огородники знают, что определенные культуры надо сажать на тех грядках, где раньше росли другие растения. Это делается для того, чтобы изменить улучшить рост нынешнего овоща.

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Где надо сажать кабачки

Сажайте кабачки в тех местах, где раньше росла морковь, капуста, картофель, свекла, лук, зелень и кукуруза. Не сажайте кабачок в том месте, где он рос в прошлом году.

Важно выбрать солнечный участок, потому что кабачки любят освещенность. Также овощи хорошо растут в черноземе, а вот кислой почвы они не любят.

Когда надо сажать кабачки

Время посева кабачков зависит от погодных условий. Ориентируйтесь на температуру воздуха. Сеять их в открытый грунт надо тогда, когда температура воздуха прогреется до 13 – 14 градусов тепла, а ночью не будет опускаться ниже 8 градусов.

Огородники рекомендуют за неделю до посева накрыть кабачки агроволокном, чтобы земля нагрелась. Посевы также можете накрыть пленкой до тех пор, пока не появятся всходы.

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Сажать кабачки надо тогда, когда потеплеет / Фото Pexels

Как сажать кабачки в открытый грунт

Разрыхлите грядку перед посевом на 10 сантиметров. Семена кабачков перед посевом замочите на несколько часов в отстоянной воде. Сажайте их в лунки глубиной 3 сантиметра, через каждые 50 сантиметров. В лунку кладите не одну, а 2 или 3 семени, чтобы иметь гарантию, что одна из них гарантированно взойдет. После того, как саженец взойдет, ненужные сможете проредить.

Как ухаживать за кабачками после посева

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Кабачки надо поливать один раз в 10 дней. Важно только, чтобы не было избытка влаги, поэтому подливайте только тогда, когда будет подсыхать верхний слой почвы.

Вода для полива должна быть отстоянная и прогретой до 22 градусов. Предварительно можно подержать ее на солнце.

Чтобы кабачки лучше росли, попробуйте привлечь насекомых-опылителей простым методом. Для этого между рядками поставьте емкости с раствором меда – 1 чайная ложка на стакан воды. Также можно между рядами посадить бархатцы, которые привлекают пчел и защитят кабачки от вредителей.