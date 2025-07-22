Кудрявость персика можно вылечить за неделю: основные признаки и способы борьбы

Персики на участке – это настоящая радость для садоводов. Но даже при тщательном уходе может случиться беда: листья начинают скручиваться и покрываться белыми и розовыми волдырями.

Современные морозостойкие сорта прекрасно зимуют в Украине, даже когда ударяют серьезные морозы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба". Впрочем, порой листья начинают деформироваться и опадать сразу же после цветения или чуть позже, и не все садоводы знают, что нужно делать.

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Какие признаки кудрявости персика?

Очень важно в случае заболевания начинать действовать сразу, и для этого нужно его узнать, ведь курчавость персика – это болезнь не только распространенная, но и достаточно опасная. Особенно часто проявляется она, если весной погода была прохладная и дождливая.

Первые признаки можно заметить в мае в период активного роста листьев и формирования завязи.

Болезнь быстро развивается. Уже через несколько дней листья могут деформироваться.

Кудрявость поражает молодые зеленые побеги через примерно неделю после начала роста, а взрослые листья поражаются меньше.

На листьях появляется ярко-зеленое вздутие, а потом оно меняет цвет на буро-розовый, красноватый, а уже тогда становится коричневым.

Листья и кончики молодых побегов покрываются белым налетом, искривляются и усыхают, а потом чернеют и опадают.

Завязь осыпается, плоды становятся мелкими, жесткими и теряют хороший вкус, а мякоть становится сухой.

У пораженных побегов укороченные междоузлия, а больные ветви утолщаются.

К слову, ранее мы уже рассказывали, как бороться с паутинным клещом – еще одной проблемой, что может поразить растения в вашем саду.



С курчавостью персика нужно бороться сразу / Фото Pexels

Если не лечить болезнь, растение начнет отставать в росте, потеряет годовой прирост. Пораженные листья опадут, а растение ослабнет из-за отсутствия фотосинтеза. Общая же урожайность следующего года разно снизится, и если лечение не начать и тогда, за 2 – 3 сезона дерево просто погибнет.

Как бороться с курчавостью персика?

Прежде всего нужно настроиться на регулярную профилактику. А вот если деревца уже заражены, нужно начать комплексное лечение. Больные вьющиеся листья оббирают и сжигают.

Лучше всего будет оборвать листья как можно раньше, чтобы заболевание не успело сильно распространиться. Персики нужно опрыскать фунгицидами – хорошо подействуют Ридомил Голд, Фундазол, Хорус, Скор.

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Опрыскивать деревья нужно до трех раз с перерывами в 10 – 14 дней, и так вы можете спасти персики от гибели.

Но лечения недостаточно. Нужно также проводить регулярную профилактику, что поможет избежать проблемы в целом.