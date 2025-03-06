Вкус превзойдет ожидания: 5 лучших сортов яблок для сада

Чтобы яблоня дала хороший урожай фруктов, важно подобрать правильный сорт. Среди большого количества видов специалисты нашли несколько вариантов, которые лучше всего подойдут для украинского климата.

Правильный сорт не только подарит много вкусных и сочных яблок, но и поможет избежать многочисленных заболеваний, пишет 24 Канал со ссылкой на Agromarket. Если вы любите яблоки, тогда предлагаем выбрать сорта, которые больше всего нравятся дачникам.

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Голден Делишес

Этот сорт является настоящим фаворитом среди садоводов. Яблоки известны крупными плодами с желто-зеленой окраской. Фрукты устойчивы к заболеваниям и имеют длительный срок хранения. Сорт подходит для тех, кто хочет получить хороший урожай без лишних трудностей в уходе. Именно эти яблоки являются лучшими для зимних запасов.

Фуджи

Сорт имеет японское происхождение и уникальный вкус, который сочетает сладость без выраженной кислотности. Яблоки имеют толстую кожуру, хорошо растет в умеренных зонах и обеспечивает хороший урожай сладких плодов.



Сорта яблок с лучшими вкусами / Фото Pexels

Уильямс Прайд

Летний сорт яблок имеет сладко-кислый вкус с приятным терпким послевкусием. Яблоки имеют бордовую окраску, отличаются устойчивостью к болезням и долгим сроком хранения.

Пинова

Немецкий зимний сорт яблок имеет сладкую мякоть. Преимуществом является быстрое плодоношение, которое можно увидеть уже на второй год после посадки. Яблоки устойчивы к болезням и прекрасно подходят для различных климатических условий. Плоды родятся достаточно качественными и вкусными.

Питмастон

Сорт является уникальным, поскольку имеет ананасово-ореховый вкус. Кроме сочной мякоти, фрукты еще имеют приятный аромат цветов. Поздний сорт имеет долгий срок хранения яблок, которые являются устойчивыми к морозу. Фрукты подойдут всем, кто ищет необычные и интересные сорта для своего сада.