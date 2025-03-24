Остерегайтесь этих 2 дней: подробный лунный календарь на апрель
- Лунный календарь на апрель содержит удачные дни (1, 2, 3, 4, 17 апреля) и неблагоприятные дни (13 и 21 апреля).
- Эзотерики считают, что фазы Луны влияют на решения и самочувствие человека, в частности полнолуние может вызвать импульсивные поступки.
- Новолуние является благоприятным для начинаний, а убывающая Луна подходит для самопознания и избежания стресса.
Фазы Луны, как верят эзотерики, влияют не только на самочувствие человека, но и решения, которые он принимает. Поэтому стоит быть готовыми, что в апреле вас ожидают и удачные, и опасные дни.
Второй месяц весны – это прекрасное время для новых начинаний. Но для того, чтобы использовать апрель с максимальной пользой, нужно знать, когда в нем будут удачные дни, а на какие лучше не планировать ничего важного. Поэтому 24 Канал подготовил подробный лунный календарь на апрель.
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1 апреля
|Новая Луна
|3 день
|2 апреля
|Растущая Луна
|4 день
|3 апреля
|Растущая Луна
|5 день
|4 апреля
|Растущая Луна
|6 день
|5 апреля
|Растущая Луна
|7 день
|6 апреля
|Первая четверть
|8 день
|7 апреля
|Растущая Луна
|9 день
|8 апреля
|Растущая Луна
|10 день
|9 апреля
|Первая четверть
|11 день
|10 апреля
|Растущая Луна
|12 день
|11 апреля
|Растущая Луна
|13 день
|12 апреля
|Растущая Луна
|14 день
|13 апреля
|Полнолуние
|15 день
|14 апреля
|Убывающая Луна
|16 день
|15 апреля
|Убывающая Луна
|17 день
|16 апреля
|Полнолуние
|18 день
|17 апреля
|Убывающая Луна
|19 день
|18 апреля
|Убывающая Луна
|20 день
|19 апреля
|Убывающая Луна
|21 день
|20 апреля
|Убывающая Луна
|22 день
|21 апреля
|Последняя четверть
|23 день
|22 апреля
|Убывающая Луна
|24 день
|23 апреля
|Убывающая Луна
|25 день
|24 апреля
|Убывающая Луна
|26 день
|25 апреля
|Убывающая Луна
|27 день
|26 апреля
|Убывающая Луна
|28 день
|27 апреля
|Убывающая Луна
|29 день
|28 апреля
|Новая Луна
|0 день
|29 апреля
|Растущая Луна
|1 день
|30 апреля
|Растущая Луна
|2 день
Влияние Луны на человека
Лунный цикл на самом деле короче календарного месяца, и состоит всего из 28 – 29 дней. И он также делится на несколько важных фаз, каждая из которых по-своему может влиять на человека.
Полнолуние – это время, когда не стоит планировать ничего важного. Эзотерики верят, что человек в это время склонен к импульсивным, необдуманным поступкам и немедленным действиям. Поэтому не всегда такие решения впоследствии оказываются лучшими.
Месяц, что спадает – это идеальная возможность познать себя: посвятить время гоби и увлечениям, не браться за новые дела и не подвергать себя лишнему стрессу.
Кстати, ранее мы уже делились подробным лунным календарем на март, который подскажет опасные и удачные дни.
Зато Новый месяц – это время начинаний. Лучше всего начинать дела именно в эти дни, а в Месяц, растущий – доводить их до конца.
В апреле есть несколько важных дней, которые являются чрезвычайно удачными – это 1, 2, 3, 4, 17 апреля. Зато 13 и 21 апреля стоит быть очень осторожными, ведь эти дни считаются неблагоприятными.