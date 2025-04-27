Пришло время сажать огород: вот когда это делать в мае по лунному календарю

Май – это всегда активный период для огородников. Первые посеянные растения уже подросли и понемногу дают урожай, но большинство посевов все же приходятся на май.

В мае для дачников нет времени расслабляться – нужно высадить немало растений, пересадить в открытый грунт рассаду, подкормить многолетники и не забывать бороться с сорняками, сообщает 24 Канал. Во всем этом может помочь подробный лунный календарь.

Интересно Огурцы и помидоры будут расти вдвое быстрее: рецепт подкормки из дрожжей

Когда сажать растения по лунному календарю в мае?

В мае есть несколько благоприятных дней для посадки растений – это 1 – 3, 8 – 11, 13 – 17, 21, 22, 25, 29, 30 мая.

А вот 12, 18 – 20, 26 – 28 числа лучше воздержаться от посадки и пересадки чего-либо на огороде, ведь эти дни считаются неблагоприятными.

Когда сажать корнеплоды:

картофель и топинамбур – 16, 17, 25;

редис, репа и редька – 1 – 3, 8 – 11, 16, 17, 21 – 25, 29, 30;

сельдерей и петрушка на корень – 13 – 17, 25;

морковь, свекла и пастернак – 16, 17, 25;

батат – 6, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 25.

А вот из овощей огурцы можно уже сеять семенами в грунт или пересаживать рассаду из-под укрытия. Помидоры в это время высаживают только после того, как полностью минует угроза заморозков. А вот среднеспелые сорта капусты уже можно сажать в два ряда, соблюдая расстояние в 40 – 50 сантиметров между грядками.

Когда сажать овощи:

перец и баклажаны – 1 – 3, 8 – 11, 16, 17, 25, 29, 30;

сельдерей и спаржа – 1 – 3, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;

кабачки, патиссоны и тыквы – 1 – 3, 8 – 10, 16, 17, 21-25, 29, 30;

бахчевые – 1 – 3, 11, 16, 17, 21-25, 29, 30;

кукуруза – 8 – 10, 29, 30;

огурцы – 1 – 3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30;

томаты, физалис – 1 – 3, 11, 16, 17, 25, 29, 30;

брокколи, цветная капуста – 1 – 3, 8-10, 16, 17, 25, 29, 30.

Когда высаживать травы и зелень: