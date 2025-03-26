Вот когда сажать овощи для максимального урожая: лунный календарь огородника на апрель
- Лунный календарь для апреля 2025 года подробно указывает благоприятные и неблагоприятные дни для различных садовых и огородных работ.
- Важно следовать советам календаря, чтобы максимизировать урожай, избегая работ в неблагоприятные дни и осуществляя соответствующие мероприятия в благоприятные.
- Рекомендации охватывают посадку овощей, фруктов, цветов, а также уход за садом, включая полив, подкормки и обработку растений.
Опытные огородники знают, что во время различных работ на участке нужно учитывать не только погоду и дату, но и лунный календарь – он может подсказать, когда нужно поливать, сажать или обрабатывать растения.
Лунный календарь огородника – это очень важная вещь для каждого дачника, ведь он помогает не забыть ни об одной важной задаче на месяц. И 24 Канал делится подробным календарем на апрель.
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Когда работать на огороде в апреле 2025 года?
1 апреля – это неблагоприятное время для работ на огороде. Лучше в это время заняться подготовкой садовых и огородных инструментов, однако не работать с землей.
2 апреля – благоприятный день для посева и пересадки различных овощей в открытый грунт. Кроме того, в этот день важно также высадить и цветы на клумбу. А вот поливать в этот день растения не советуют.
3 апреля – в целом благоприятный день для посадки овощей, фруктов, кустов и цветов. Полив проводить не рекомендуется.
4 апреля – этот день идеально подходит для посева листовых овощей. Также стоит найти время на то, чтобы покосить газон и привести в порядок двор.
5 апреля – в этот день также можно сажать листовые растения и овощи. Кроме того, займитесь поливом своего сада и огорода.
6 апреля – неблагоприятное время для подкормки растений и обработки их химикатами – только навредите своему участку. Вместо этого займитесь посадкой фруктовых деревьев.
7 апреля – самое время заняться прополкой огорода и удалением сорняков. Можно также сеять и пересаживать овощи, высаживать фруктовые саженцы.
8 – 10 апреля. Очень благоприятные дни для практически всех огородных и садовых работ. Впрочем, не стоит все же использовать химические удобрения – можете сжечь корни растений.
11 апреля. Поливать огород запрещено, однако самое время высадить разнообразные цветы на клумбу – в этот день они приживутся особенно хорошо.
12 – 13 апреля. Неблагоприятные дни для работы на огороде. Не стоит поливать и подкармливать растения – вместо этого займитесь прополкой грядок и подготовкой семян к посадке.
14 – 15 апреля. Хорошее время для посадки овощей и полива растений. Также можно уделить время уходу за газоном.
16 – 18 апреля. Неудачное время для работы на огороде. Дни неблагоприятны для посева и пересадки растений.
19 апреля. Хорошее время для посадки корнеплодов и листовых овощей. Также можно поливать и подкармливать растения.
20 апреля. В этот день нужно прополоть грядки и позаботиться о защите культур от вредителей.
21 – 23 апреля. Неблагоприятное время для работы на огороде – поливать растения не стоит, так же как и проводить обработку.
24 апреля. Стоит заняться поливом растений.
25 – 26 апреля – благоприятное время для посадки овощей и фруктов. Можно выполнять практически все работы в саду и на огороде.
27 апреля. Можно сажать корнеплоды и цветы, однако не стоит пересаживать растения.
28 – 29 апреля. Неблагоприятное время для работы на огороде. Впрочем, можно заняться посадкой цветов.
30 апреля – благоприятный день практически для всех садовых и огородных работ, кроме полива растений.