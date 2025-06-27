Не пропустите идеальное время для посадки растений: календарь огородника на июль

Уже не первое столетие опытные огородники обращают внимание на фазу Луны перед тем, как браться за огородные работы. Ведь они знают, что это может повлиять на успех задачи.

Лунный календарь огородника – это необходимый инструмент для любого дачника. Он не только подскажет, какие есть благоприятные и неблагоприятные дни в июле 2025 года, но и подскажет, какие дела обязательно нужно выполнить в этом месяце, сообщает 24 Канал.

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Календарь огородника на июль

Июль – это горячая пора для огородников во всех смыслах: несмотря на то, что солнце припекает, работы на участке совсем не ждут. И для того, чтобы все успеть, можно обратиться за помощью к лунному календарю.

1 июля. Это удачный день для посева однолетних цветов и посадки декоративных кустов и деревьев. В общем можно заниматься практически всеми огородными работами.

2 – 4 июля. Хорошее время для посева корнеплодов, зелени, бобовых, пряностей, овощей и фруктов. Нельзя проводить прививки, обрезку и пикировку.

6 – 7 июля. Удачный день для обработки от вредителей, сбора урожая и любого ухода за почвой. Впрочем, беспокоить корни растений не стоит – а значит, воздержитесь от пикировки, пересадки и обрезки растений.

8 – 9 июля. Хорошее время для посева цветущих и лекарственных растений, высадки саженцев и прополки грядок. Зато нельзя обрезать растения, или активно поливать их – они сейчас особенно чувствительны.

Кстати, ранее мы делились лунным календарем на июль – он поможет спланировать важные встречи и дела, чтобы они прошли максимально удачно.

10 – 13 июляя. Совсем неудачное время для посадки растений, дающих наземные плоды. Зато можно высаживать корнеплоды. Впрочем, 10 июля лучше воздержаться от любых работ на земле – вместо этого посвятите время отдыху и уходу за инвентарем.

14 – 15 июля. Можно сеять практически все овощи, зелень и цветы. Также без страха беритесь за полив, прореживание растений и подкормку почвы. Впрочем, от химической обработки сада и огорода лучше воздержаться.

16 июля. Можно сеять и пересаживать большинство овощей и зелени. Нельзя обрезать, пасынковать растения и проводить химическую обработку.

17 – 18 июля. Советуют разрыхлить почву в прикорневой зоне растений, а также удалить сорняки с грядок, проредить посевы. Идеальные дни также и для обработки огорода и сада от вредителей.

19 – 21 июля. Очень неудачные дни для работы с растениями, дающими наземные плоды. Зато можно сажать корнеплоды и бобовые, собирать урожай и обрабатывать огород. Хорошее это время также для консервации.

22 – 23 июля. Можно в эти дни собирать урожай, сажать горох, сою, капусту, редис, клубнику и виноград. Единственное, чего стоит избегать – это обильного посева.

24 июля. Этот день идеально подходит для замачивания и проращивания семян, полива огорода и внесения удобрений.

25 – 26 июля. Очень удачные дни для огородничества, можно выполнять любые работы.

27 – 29 июля. В эти дни можно сеять однолетние цветы, вьющиеся растения и декоративные кустарники. Не бойтесь пересаживать сеянцы и делить многолетники. Впрочем, не стоит проводить обрезку плодовых культур.

30 июля – удачный день для садоводства и огородничества. Единственные действия, которых стоит избегать – это прививка и обрезка плодовых.

31 июля. Хороший день для посадки клубневых, овощей, плодовых и бобовых растений. Можно поливать и рыхлить почву, а также прищипывать побеги.