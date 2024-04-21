Это известно лишь самым опытным садоводам: можно ли белить виноград весной
21 апреля 2024, 01:03Читати новину українською
Источник:Rivne Media
Каждый садовод знает, что для того, чтобы иметь хороший урожай, за виноградом надо ухаживать. В частности, белить.
Побелка поможет защитить ствол от солнечных лучей, ведь на винограде весной еще нет листьев. Поэтому ему может быть сложно защищаться от ультрафиолета.
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Чем белить виноград
Существует 3 безопасных варианта побелки винограда – раствор с известью, вододисперсионная или водоэмульсионная краска. Раствор обязательно должен состоять из:
- белого пигмента, чтобы защитить кору от солнца;
- клейкой основы, чтобы закрепить пигмент на коре;
- фунгицида, чтобы уничтожить инфекцию в трещинах.
Побелка может защитить ваш виноград от вредителей / Фото Unsplash
Самый простой и достаточно эффективный способ побелки – это известковый или меловой раствор. Его можно приготовить по нескольким рецептам:
- 10 литров воды, 3 килограмма гашеной извести или мела, 500 граммов медного купороса и 100 граммов казеинового клея перемешать и перед побелкой настоять 5 – 7 часов;
- 10 литров воды, 2 килограмма гашеной извести, 1 килограмм жирной глины, 1 лопату навоза и 250 граммов медного купороса перемешать и настоять 2 – 3 часа;
- 2 литра воды, 300 граммов извести, 2 столовые ложки медного купороса, 200 граммов канцелярского клея, 200 граммов глины и 25 граммов карбофоса;
- 2 литра воды, 400 граммов медного купороса, 100 граммов казеинового клея и 2 килограмма гашеной извести перемешать, а затем растворить в 8 литрах воды.