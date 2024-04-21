Это известно лишь самым опытным садоводам: можно ли белить виноград весной

Каждый садовод знает, что для того, чтобы иметь хороший урожай, за виноградом надо ухаживать. В частности, белить.

Побелка поможет защитить ствол от солнечных лучей, ведь на винограде весной еще нет листьев. Поэтому ему может быть сложно защищаться от ультрафиолета.

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Чем белить виноград

Существует 3 безопасных варианта побелки винограда – раствор с известью, вододисперсионная или водоэмульсионная краска. Раствор обязательно должен состоять из:

белого пигмента, чтобы защитить кору от солнца;

клейкой основы, чтобы закрепить пигмент на коре;

фунгицида, чтобы уничтожить инфекцию в трещинах.



Побелка может защитить ваш виноград от вредителей / Фото Unsplash

Самый простой и достаточно эффективный способ побелки – это известковый или меловой раствор. Его можно приготовить по нескольким рецептам: