Чаще всего в различных крупах можно увидеть неких мучных жучков – или же их также называют мучными хрущаками, сообщает 24 Канал. И немало людей интересует вопрос, как вывести их из своей кухни. А также – нужно ли выбрасывать крупы, в которых побывали вредители?

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Откуда в муке и крупах берутся жучки?

Мучной жучок – это очень маленькое насекомое с небольшим удлиненным телом красно-коричневого цвета. По бокам жучок имеет надкрылья, и благодаря своим размерам он может проникнуть даже в самое маленькое отверстие – в том числе и в банках с крупами и пакетах с мукой.

Обычно личинки этих жуков попадают в дом вместе с купленной крупой, мукой, сухофруктами и специями из магазина. А из личинки при благоприятных условиях появляется насекомое, которое может достаточно быстро размножаться.

Можно ли есть крупы, где были жучки?

Сами по себе жучки не несут угрозы здоровью. Впрочем, крупы и муку даже после просеивания насекомых не советуют есть – дело в том, что в пище могут остаться токсичные продукты жизнедеятельности насекомых, и они часто становятся причиной аллергических реакций.

Но выбрасывать крупы тоже необязательно – как вариант, их можно использовать как корм для птиц. Или же, если у вас есть просеянный рис, можно поставить его в шкаф – зачем это делать, мы уже рассказывали ранее.



Жучков в крупах можно вывести / Фото Pexels

Как избавиться от жучков в крупах и муке?

Для того, чтобы избавиться от насекомых, стоит действовать быстро – чем больше их популяция, тем сложнее будет вывести их полностью. Прежде всего нужно провести тщательную ревизию всего на кухне, чтобы выявить, где еще могут быть жучки.

Все зараженные продукты советуют выбрасывать вместе с упаковкой – даже одна вещь в мусорном ведре даст жучкам возможность выбраться на волю и остаться у вас на кухне. А вот продукты, которые не кажутся вам зараженными, стоит обработать: муку и крупы разложите и противень и час держите в разогретой до 60 градусов духовке. Как вариант, можно проморозить крупы на балконе зимой.

Полки в шкафу нужно также обработать специальным раствором. Если вы не хотите использовать покупные средства, можно взять раствор хозяйственного мыла, или раствор уксуса – на литр воды нужно добавить столовую ложку средства.

Но для того, чтобы жучки снова не появились на вашей кухне, нужно также прибегнуть к простой профилактике. Мучные жуки не любят некоторые запахи, поэтому прямо в банку с крупой можно положить несколько соцветий сушеной гвоздики, лавровый лист или чеснок.