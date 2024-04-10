Можно ли подкармливать овощи селитрой: узнайте, чтобы не нанести непоправимый вред своему огороду

Селитра – один из самых популярных и доступных видов удобрений для растений. Она содержит азот, который необходим для их нормального роста и развития.

Однако не все культуры могут выдерживать высокую концентрацию селитры в почве. Кроме этого, ее неправильное применение может привести к серьезным последствиям.

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Можно ли подкармливать овощи селитрой

Первая группа растений, которую не желательно удобрять селитрой, – это картофель, баклажаны, помидоры, перец и другие культуры. Концентрация селитры для этих растений должна быть минимальной, чтобы избежать образования горечи в плодах.

Вторая группа растений, с которыми следует быть особенно осторожными при использовании селитры, – это злаковые культуры, в частности пшеница, ячмень, кукуруза и другие. Селитра может привести к неправильному развитию корневой системы, что приведет к плохому укоренению растений и ухудшению их устойчивости к стрессовым ситуациям.

Третья группа растений, которые нельзя удобрять селитрой, – это представители семейства бобовых. К ним относятся горох, фасоль, соя и другие. Высокая концентрация селитры может привести к накоплению нитратов в растении, что негативно скажется на его качестве и потребительских свойствах.



Не все растения стоит подпитывать селитрой / Фото Unsplash

Что нельзя слишком удобрять селитрой

Картофель, ведь селитра может привести к слишком интенсивному росту зеленой массы, что приведет к снижению урожая клубней.

Петрушку – высокая концентрация селитры может привести к потере аромата и привести к размягчению листьев.

Морковь – селитра негативно влияет на вкус и сохранность корнеплодов, а также может способствовать развитию фитофтороза.

Лук – использование селитры может вызвать растрескивание луковиц и снижение хранения,

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, ведь после внесения в почву удобрения, в них накапливаются вредные для организма человека нитраты.

Как применять селитру для овощей