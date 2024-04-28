Будет быстро расти: чем нужно подливать лук весной

В апреле огородники начинают сажать лук. У некоторых уже может даже она пробиваться, если посадка была совершена еще в марте. Если же лук растет медленно, то его нужно подливать специальными растворами.

Чтобы она хорошо росла, дачники советуют подливать ее смесью органических и минеральных удобрений.

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Для этого нужно в ведро добавить стакан коровяка, смесь перемешать до однородности и поливать этой смесью грядки с луком.

Как ускорить рост лука

Чтобы урожай взошел как можно скорее, следует подкармливать лук азотными удобрениями. Используйте мочевину в расчете 25 г на 10 литров воды.

Чем поливать, чтобы лук не гнил

Для того, чтобы лук не гнил, ее нужно поливать раствором соли. В 10 литрах воды разведите 1 стакан соли. Также грядки подсыпайте древесной золой, которая отпугивает насекомых и личинок.



Поливайте лук для лучшего роста / Фото Pexels

Подкормка от желтения листьев

Иногда так бывает, что у лука желтеют листья. Если такое произойдет, то сначала его нужно удалить, а затем обработать грядку раствором. Для этого добавьте в ведро 10 мг йода и тщательно перемешайте. Раствор смешайте с чистой водой в пропорции 1:10. Готовой жидкостью можете поливать грядки с луком.